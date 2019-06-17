Скарлетт Йоханссон, Харрисон Форд, Вайнона Райдер - рассказываем о мировых знаменитостях с белорусскими корнями

Источник материала: Интерфакс

Оказывается, очень многие звезды мирового масштаба наши земляки. Interfax.by представляет топ зарубежных актеров и исполнителей, которые имеют связь с Беларусью.

Вайнона Райдер



Звезда "Битлджуса", "Черного лебедя", "Очень странных дел" и других имеет белорусские корни. Ее дед по отцовской линии родился в Минске.

Гвинет Пэлтроу



Актриса, певица Гвинет родилась в еврейской семье. Ее предки эмигрировали в США из Польши, Беларуси, России и Литвы.

Гитарист группы Rammstein



Гитарист Rammstein Пол Ландерс окутан легендами, потому что в некоторых источниках, той же немецкой Википедии, указано, что родился этот мужчина в Бресте. Сам же музыкант всячески это отрицает и говорит, что его родина – Восточный Берлин. Но есть пара моментов, которые ставят под сомнение его заявления: Пол знает русский (говорит, что выучил его, когда жил в Москве), Пол тайно бывал в Минске в прошлом году (много у нас зарубежных звезд просто так погулять прилетают?).

Стивен и Лив Тайлер



Предки вокалиста Aerosmith Стивена Тайлера, а также, соответственно и его дочери – актрисы и модели Лив Тайлер родом из Кличева Могилевской области. По некоторым данным, настоящая фамилия дедушки Стивена – Чарнышевич, само собой, ее пришлось изменить, так как слишком непривычна для ушей американцев.

Эми Уайнхаус



В конце XX века семья этой соул и R&B певицы переехала из Минска в Лондон.

Харрисон Форд



О своих белорусских корнях Форд рассказал сам в 2008 году. Его бабушка и дедушка иммигрировали в США из Минска. По словам актера, его родственники познакомились уже в Штатах, но, как оказалось, были практически соседями на родине.

Скарлетт Йоханссон



В 2012 году в Москве в ходе пресс-конференции Скарлетт рассказала, что ее мама родом из Минска. А позже было обнаружено, что прадед и прабабушка актрисы жили в Несвиже.

Майкл Дуглас



Отец Майкла – Кирк Дуглас родился в семье эмигрантов из Могилевской области. По воспоминаниям Майкла, над кроватью отца висели фотографии Марка Шагала.

Лиза Кудроу



Звезда телесериала "Друзья" тоже имеет белорусские корни. Дедушка Лизы родился в Могилеве, а бабушка - в селе Ивье Гродненской области.

Кстати, Лиза приезжала в Минск, Вилейку и Ивье, чтобы ближе познакомится с родиной своих предков.

Ларри Кинг



Легендарный интервьюер, теле- радиоведущий, актер, комик также сын эмигрантов, его мать родилась в Минске, а отец – в Пинске.