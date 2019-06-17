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Экс-директора «МонолитГрада» осудили по новым эпизодам получения взяток

18.06.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Над экс-директором строительного предприятия «МонолитГрад» Сергеем Парменовым, которому в 2015 году дали 10 лет за коррупционные преступления, состоялся очередной суд. Его признали виновным по новым эпизодам получения взяток в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Верховного суда. В итоге, к основному сроку добавили еще один месяц заключения.


Напомним, в 2013 году Сергея Парменова задержали, а в 2015-ом приговорили к 10,5 годам лишения свободы, но после апелляции срок уменьшили до 10 лет и 3 месяцев. Будучи сначала чиновником Министерства архитектуры, а потом директором строительного предприятия «МонолитГрад» он совершил целый ряд преступлений: незаконное предпринимательство, злоупотребление властью, получение взятки, служебный подлог, мошенничество и другое. Противоправные действия он совершал в 2011—2013 годах. Тогда ему было чуть больше тридцати.

А вчера находящемуся за решеткой Парменову вынесли новый приговор. Его признали виновным по новым эпизодам получения взяток. Так, с марта по апрель 2013 года он неоднократно принял для себя материальные ценности за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Получил эти взятки он путем вымогательства в крупном и особо крупном размере.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией всего имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Но с учетом приговора 2015 года, путем частичного сложения наказания, общий срок заключения для него увеличился на один месяц. Это 10 лет 4 месяца усиленного режима и пятилетний запрет на занятие руководящих должностей.

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Теги: Минск
 
 
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Первый приговор Сергею Парменову вынесли еще в 2015 году.
 
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