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Экс-директора «МонолитГрада» осудили по новым эпизодам получения взяток
Источник материала: Tut.by
Над экс-директором строительного предприятия «МонолитГрад» Сергеем Парменовым, которому в 2015 году дали 10 лет за коррупционные преступления, состоялся очередной суд. Его признали виновным по новым эпизодам получения взяток в особо крупном размере,
Напомним, в 2013 году Сергея Парменова задержали, а в 2015-ом
А вчера находящемуся за решеткой Парменову вынесли новый приговор. Его признали виновным по новым эпизодам получения взяток. Так, с марта по апрель 2013 года он неоднократно принял для себя материальные ценности за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Получил эти взятки он путем вымогательства в крупном и особо крупном размере.
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией всего имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.
Но с учетом приговора 2015 года, путем частичного сложения наказания, общий срок заключения для него увеличился на один месяц. Это 10 лет 4 месяца усиленного режима и пятилетний запрет на занятие руководящих должностей.
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Первый приговор Сергею Парменову вынесли еще в 2015 году.
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