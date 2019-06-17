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Перепись населения-2019: гражданам предоставят возможность заполнить анкету в Интернете или прийти на стационарный переписной участок
18.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
При переписи населения организаторы призывают граждан поучаствовать в кампании с использованием сети Интернет. Об этом и не только шла речь на семинаре, организованном отделом статистики г. Пинска и Пинского района совместно с райисполкомом для председателей сельсоветов района.
Как мы уже сообщали,
Кроме того, будут организованы стационарные переписные участки. В Пинском районе их четыре, они будут размещаться на базе Молотковичской вспомогательной школы-интерната, молодежного центра культуры г.п. Логишин, Пинковичского сельского Дома культуры и аграрного технологического колледжа в д. Галево.
Эти и другие организационные вопросы переписной кампании обозначили заместитель начальника отдела статистики г. Пинска и Пинского района И.В. Кимлик и заместитель председателя райисполкома Д.Г. Полховский.
Вероника НИКОЛАЕВА.
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