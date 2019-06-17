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Перепись населения-2019: гражданам предоставят возможность заполнить анкету в Интернете или прийти на стационарный переписной участок

18.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Перепись населения-2019: гражданам предоставят возможность заполнить анкету в Интернете или прийти на стационарный переписной участокПри переписи населения организаторы призывают граждан поучаствовать в кампании с использованием сети Интернет. Об этом и не только шла речь на семинаре, организованном отделом статистики г. Пинска и Пинского района совместно с райисполкомом для председателей сельсоветов района.

Как мы уже сообщали, кампания по переписи населения будет проходить в нашей стране с 4 по 30 октября. В настоящее время идет очередной этап подготовки: подбор временного переписного персонала. К слову, до 1 сентября в районе необходимо подобрать 76 переписчиков в возрасте старше 18 лет.

Кроме того, будут организованы стационарные переписные участки. В Пинском районе их четыре, они будут размещаться на базе Молотковичской вспомогательной школы-интерната, молодежного центра культуры г.п. Логишин, Пинковичского сельского Дома культуры и аграрного технологического колледжа в д. Галево.

Для всех граждан предлагается следующий алгоритм переписи населения: самостоятельно заполнить переписные листы посредством специализированного программного обеспечения в сети Интернет (это самый предпочтительный вариант, который поможет облегчить работу переписчиков). Если такой возможности нет, то можно прийти на стационарный переписной участок и сообщить информацию о себе. Если и этой возможности нет, то с 21 по 30 октября переписчики пойдут по домам – опрос будет проводиться по месту жительства людей.

Эти и другие организационные вопросы переписной кампании обозначили заместитель начальника отдела статистики г. Пинска и Пинского района И.В. Кимлик и заместитель председателя райисполкома Д.Г. Полховский.

Вероника НИКОЛАЕВА.

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