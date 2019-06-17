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Новая Комаровка. В Минске откроют фермерский рынок «Завод» с экопродуктами и фудкортом

18.06.2019 12:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске вот-вот заработает «новая Комаровка» от миллениалов – создателей той самой «Песочницы». Речь о проекте «Завод» – фермерском рынке с экопродуктами, фудкортом и площадкой для мастер-классов. Об этом сообщает TUT.by.

Как будет выглядеть «Завод» изнутри?

«Завод» появится на первом этаже завода «Горизонт» на проспекте Машерова и займет площадь в 1,5 тысячи «квадратов». Над ним работают Станислав Агинский, Ольга Малейко и Евгения Красовская. Их партнер – ресторатор Денис Докин, известный по таким заведениям, как Clever Irish Pub, «Чайный пьяница» и так далее.

Проект вместит в себя 70 точек рынка с мясом, рыбой, молочкой, овощами и фруктами, 14 точек общепита, 150 посадочных мест. Здесь организуют сцену для мастер-классов от кулинаров и других мероприятий. 

А как же Комаровка?

«Завод» обещают сделать отличным от пресловутой Комаровки. Возгласов «Молодой человек, свининки?» здесь точно не будет: все, что нужно, каждый посетитель найдет самостоятельно. Со слов владельцев, основная концепция пространства – «Чисто, красиво, и не лезьте ко мне, пожалуйста». 

«Людям нужно дать выбор, чтобы на рынке стояли не женщины в синих халатах, а люди в красивой и стильной униформе. Почему мы должны покупать еду из рук грязного мясника? Я хочу получить еду в красивом аккуратно завернутом пакете и, мне кажется, я имею на это право», – подчеркнул Денис Докин.

Сколько и когда?

Стоимость арендного места на фудмолле «Завод» составит 1600 рублей в месяц. А запустят проект осенью 2019 или зимой 2020 года.

Читайте по теме: «У нас была парочка, которая занималась сексом за сценой. И не одна». Создатели «Песочницы» о том, чего стоило её запустить и окупить

 
Теги: Минск
 
 
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