Новая Комаровка. В Минске откроют фермерский рынок «Завод» с экопродуктами и фудкортом

Источник материала: KYKY

В Минске вот-вот заработает «новая Комаровка» от миллениалов – создателей той самой «Песочницы». Речь о проекте «Завод» – фермерском рынке с экопродуктами, фудкортом и площадкой для мастер-классов. Об этом сообщает TUT.by.

Как будет выглядеть «Завод» изнутри?

«Завод» появится на первом этаже завода «Горизонт» на проспекте Машерова и займет площадь в 1,5 тысячи «квадратов». Над ним работают Станислав Агинский, Ольга Малейко и Евгения Красовская. Их партнер – ресторатор Денис Докин, известный по таким заведениям, как Clever Irish Pub, «Чайный пьяница» и так далее.

Проект вместит в себя 70 точек рынка с мясом, рыбой, молочкой, овощами и фруктами, 14 точек общепита, 150 посадочных мест. Здесь организуют сцену для мастер-классов от кулинаров и других мероприятий.

А как же Комаровка?

«Завод» обещают сделать отличным от пресловутой Комаровки. Возгласов «Молодой человек, свининки?» здесь точно не будет: все, что нужно, каждый посетитель найдет самостоятельно. Со слов владельцев, основная концепция пространства – «Чисто, красиво, и не лезьте ко мне, пожалуйста».

«Людям нужно дать выбор, чтобы на рынке стояли не женщины в синих халатах, а люди в красивой и стильной униформе. Почему мы должны покупать еду из рук грязного мясника? Я хочу получить еду в красивом аккуратно завернутом пакете и, мне кажется, я имею на это право», – подчеркнул Денис Докин.

Сколько и когда?

Стоимость арендного места на фудмолле «Завод» составит 1600 рублей в месяц. А запустят проект осенью 2019 или зимой 2020 года.