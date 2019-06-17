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Канадцы хотят отсудить у «Евроторга» торговый знак
Источник материала: KYKY>
Очередной иск против «Евроторг»: канадская компания судится с беларуским ритейлером из-за права на товарный знак. Об этом
В чем дело?
Иск подала Hain-Celestial Canada – компания, выпуская органические продукты питания и средства ухода за телом. Дело разбирает российский Суд по интеллектуальным правам. На этот раз проблема в товарном знаке CLEAN LIFE, который включает в себя косметические и нелечебные продукты, а также зубные пасты, эфирные масла, препараты для чистки и так далее. «Евроторг» его не использовал, и канадцы пытаются завладеть правом на охрану товарного знака.
Чем закончится дело – пока неясно: иск Hain-Celestial Canada на данный момент приостановили: компания подготовила не все документы. Когда она исправит все недочеты (срок – до 4 июля), судебный процесс начнется.
Не так давно мы писали о нескольких судебных процессах с крупным ритейлером. Так, МАРТ провел расследование, в результате которого выяснилось, что «Евроторг» незаконно
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Очередной иск против «Евроторг»: канадская компания судится с беларуским ритейлером из-за права на товарный знак. Об этом сообщает Office Life. В чем дело? Иск...
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