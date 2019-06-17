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Канадцы хотят отсудить у «Евроторга» торговый знак

18.06.2019 11:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Очередной иск против «Евроторг»: канадская компания судится с беларуским ритейлером из-за права на товарный знак. Об этом сообщает Office Life. 

В чем дело?

Иск подала Hain-Celestial Canada – компания, выпуская органические продукты питания и средства ухода за телом. Дело разбирает российский Суд по интеллектуальным правам. На этот раз проблема в товарном знаке CLEAN LIFE, который включает в себя косметические и нелечебные продукты, а также зубные пасты, эфирные масла, препараты для чистки и так далее. «Евроторг» его не использовал, и канадцы пытаются завладеть правом на охрану товарного знака.

Чем закончится дело – пока неясно: иск Hain-Celestial Canada на данный момент приостановили: компания подготовила не все документы. Когда она исправит все недочеты (срок – до 4 июля), судебный процесс начнется. 

Не так давно мы писали о нескольких судебных процессах с крупным ритейлером. Так, МАРТ провел расследование, в результате которого выяснилось, что «Евроторг» незаконно устранял конкурентов и мешал им вести бизнес. Но беларускую компанию не наказали. Как не наказали и в другой раз, когда тот же МАРТ обнаружил скрытую рекламу в якобы информационных статьях, что вводило в заблуждение покупателей. «Евроторг» решил постоять за себя: ритейлер также подал в суд на министерство, чтобы восстановить репутацию.

 
 
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Очередной иск против «Евроторг»: канадская компания судится с беларуским ритейлером из-за права на товарный знак. Об этом сообщает Office Life.  В чем дело? Иск...
 
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