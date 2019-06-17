Лукашенко и президент Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси провели в Минске двухстороннюю встречу

Источник материала: Ежедневник

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В Минске с официальным визитом находится президент Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси. Во Дворце Независимости высокого гостя встретил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба главы государства, во время встречи Александр Лукашенко отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Египтом получило хорошее начало, и страны имеют большой потенциал для их развития.

"Во время моего визита в 2017 году мы наметили план наших действий. Мы немало сделали в плане реализации этих мероприятий и удвоили наш товарооборот. Это хорошее начало, но не предел", - сказал Александр Лукашенко.

"Между нашими государствами не имеется абсолютно никаких проблемных вопросов. Нет закрытых тем для обсуждения. Важно, что мы активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. И сегодня уже есть ощутимый результат и серьезный прогресс в этом направлении", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что идет регулярный обмен правительственными, парламентскими и деловыми делегациями. Реализована и подготовлена на новый период дорожная карта двустороннего сотрудничества.

Президент подчеркнул, что Беларусь придает большое значение развитию дружественных связей с Египтом и рассматривает эту страну в качестве важнейшего партнера в регионе Ближнего Востока и на Африканском континенте.

"Белорусская сторона приветствует возрастающую роль Египта в Африке, и свидетельством этой роли является избрание вас председателем Африканского союза", - заявил Александр Лукашенко. Он также поздравил Абдель Фаттаха аль-Сиси и египетский народ с успешным завершением политических преобразований и отметил достижения в социально-экономической стабилизации, борьбе с международным терроризмом.

"Мы видим и понимаем, что происходит вокруг Египта, в вашем регионе, насколько он дестабилизирован, начиная от Афганистана и заканчивая Суданом, может быть, и дальше. Но вам удалось сдержать негативные процессы, удержать страну. И я от души поздравляю вас с тем, что вы справились с проблемами и вышли на рельсы стабильного развития. Это важно не только для нас и ваших друзей - это очень важно для всего региона Ближнего Востока, Африки. Учитывая, что Египет - это огромное государство со стомиллионным населением, процессы, которые происходят у вас, важны для всего мира", - резюмировал президент.