ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко и президент Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси провели в Минске двухстороннюю встречу

18.06.2019 12:31 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Лукашенко и президент Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси провели в Минске двухстороннюю встречуМинске двухстороннюю встречу">

В Минске с официальным визитом находится президент Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси. Во Дворце Независимости высокого гостя встретил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба главы государства, во время встречи Александр Лукашенко отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Египтом получило хорошее начало, и страны имеют большой потенциал для их развития.

"Во время моего визита в 2017 году мы наметили план наших действий. Мы немало сделали в плане реализации этих мероприятий и удвоили наш товарооборот. Это хорошее начало, но не предел", - сказал Александр Лукашенко.

"Между нашими государствами не имеется абсолютно никаких проблемных вопросов. Нет закрытых тем для обсуждения. Важно, что мы активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. И сегодня уже есть ощутимый результат и серьезный прогресс в этом направлении", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что идет регулярный обмен правительственными, парламентскими и деловыми делегациями. Реализована и подготовлена на новый период дорожная карта двустороннего сотрудничества.

Президент подчеркнул, что Беларусь придает большое значение развитию дружественных связей с Египтом и рассматривает эту страну в качестве важнейшего партнера в регионе Ближнего Востока и на Африканском континенте.

"Белорусская сторона приветствует возрастающую роль Египта в Африке, и свидетельством этой роли является избрание вас председателем Африканского союза", - заявил Александр Лукашенко. Он также поздравил Абдель Фаттаха аль-Сиси и египетский народ с успешным завершением политических преобразований и отметил достижения в социально-экономической стабилизации, борьбе с международным терроризмом.

"Мы видим и понимаем, что происходит вокруг Египта, в вашем регионе, насколько он дестабилизирован, начиная от Афганистана и заканчивая Суданом, может быть, и дальше. Но вам удалось сдержать негативные процессы, удержать страну. И я от души поздравляю вас с тем, что вы справились с проблемами и вышли на рельсы стабильного развития. Это важно не только для нас и ваших друзей - это очень важно для всего региона Ближнего Востока, Африки. Учитывая, что Египет - это огромное государство со стомиллионным населением, процессы, которые происходят у вас, важны для всего мира", - резюмировал президент.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске с официальным визитом находится президент Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси. Во Дворце Независимости высокого гостя встретил президент Беларуси Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президенты Беларуси и Египта заявляют о готовности расширять сотрудничество между странами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика