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Сергей Шилович покидает БГК имени Мешкова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпион Беларуси по гандболу – БГК имени Мешкова – не будет продлевать контракт с белорусом Сергеем Шиловичем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В составе брестсчан правый полусредний шесть раз выиграл чемпионат страны и пять раз Кубок Беларуси. Дважды Шилович становился вице-чемпионом SEHA-лиги. Всего за БГК гандболист провел 250 игр, в которых забросил 690 мячей. В прошедшем сезоне Сергей Шилович был капитаном команды.
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Новости Беларуси. Чемпион Беларуси по гандболу – БГК имени Мешкова – не будет продлевать контракт с белорусом Сергеем Шиловичем, сообщили в программе «СТВ-Спорт»....
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