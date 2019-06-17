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Сергей Шилович покидает БГК имени Мешкова

18.06.2019 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпион Беларуси по гандболу – БГК имени Мешкова – не будет продлевать контракт с белорусом Сергеем Шиловичем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Шилович покидает БГК имени Мешкова

В составе брестсчан правый полусредний шесть раз выиграл чемпионат страны и пять раз Кубок Беларуси. Дважды Шилович становился вице-чемпионом SEHA-лиги. Всего за БГК гандболист провел 250 игр, в которых забросил 690 мячей. В прошедшем сезоне Сергей Шилович был капитаном команды.

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Новости Беларуси. Чемпион Беларуси по гандболу – БГК имени Мешкова – не будет продлевать контракт с белорусом Сергеем Шиловичем, сообщили в программе «СТВ-Спорт»....
 
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