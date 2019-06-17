БАТЭ узнал своих возможных соперников по первому квалификационному раунду Лиги Чемпионов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Борисовчане определены в третью группу для жеребьевки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперникам «желто-синих» на старте отбора могут стать: польский «Пяст», североирландский «Линфилд», исландских «Валюр», фарэрский «Торхсван», латвийская «Рига» либо кто-то из победителей предварительного раунда квалификации.





В минувшем сезоне БАТЭ сумел добраться до 1/16 финала Лиги Европы, где после двух матчей уступил лондонскому «Арсеналу».