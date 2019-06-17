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БАТЭ узнал своих возможных соперников по первому квалификационному раунду Лиги Чемпионов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Борисовчане определены в третью группу для жеребьевки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соперникам «желто-синих» на старте отбора могут стать: польский «Пяст», североирландский «Линфилд», исландских «Валюр», фарэрский «Торхсван», латвийская «Рига» либо кто-то из победителей предварительного раунда квалификации.
В минувшем сезоне БАТЭ сумел добраться до 1/16 финала Лиги Европы, где после двух матчей уступил лондонскому «Арсеналу».
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Новости Беларуси. Борисовчане определены в третью группу для жеребьевки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперникам «желто-синих» на старте отбора могут стать:...
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