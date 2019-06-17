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Под Минском Renault насмерть сбил 20-летнюю велосипедистку

18.06.2019 11:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минском районе легковой автомобиль насмерть сбил велосипедистку.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на  официального представителя УГАИ УВД Минского облисполкома Сергея Чеботарева, авария случилась вечером 17 июня около д. Боровая.  

Под Минском Renault насмерть сбил 20-летнюю велосипедистку
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома 

Предварительно, 20-летняя велосипедистка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Девушку сбил автомобиль Renault.  

Велосипедистка погибла на месте ДТП. По факту аварии проводится проверка.  

В конце мая Минске Audi сбила ехавшего впереди велосипедиста (читать далее).  

Люди в материале: Сергей Чеботарев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минском районе легковой автомобиль насмерть сбил велосипедистку.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на  официального представителя УГАИ УВД...
 
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