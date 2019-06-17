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Под Минском Renault насмерть сбил 20-летнюю велосипедистку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минском районе легковой автомобиль насмерть сбил велосипедистку.
Как
Предварительно, 20-летняя велосипедистка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Девушку сбил автомобиль Renault.
Велосипедистка погибла на месте ДТП. По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Минском районе легковой автомобиль насмерть сбил велосипедистку. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГАИ УВД...
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