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В Минске женщина пыталась убить 10-месячного сына

18.06.2019 11:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске женщина пыталась убить 10-месячного ребенка.  

По информации Следственного комитета, 17 июня вечером правоохранители получили сообщение о причинении телесных повреждений мальчику. Во дворе жилого дома по улице Мазурова 34-летняя женщина причинила сыну тяжкие травмы с целью умышленного лишения жизни. Мать не довела свой умысел до конца – ее действия пресек отец мальчика.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство заведомо малолетнего». Женщина задержана, она была помещена в РНПЦ психического здоровья.   

Пострадавший мальчик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.  

Проводятся допросы свидетелей трагедии и иные следственные действия.  

В конце мая в Лепеле произошло убийство 2-летнего мальчика.  

Подозреваются мать и её сожитель (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске женщина пыталась убить 10-месячного ребенка.   По информации Следственного комитета, 17 июня вечером правоохранители получили сообщение...
 
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