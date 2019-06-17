Огонь II Европейских игр доставили на площадь Государственного флага в Минске

Источник материала: Ивьевский край

Эстафета "Пламя мира" II Европейских игр прибыла на площадь Государственного флага в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

На заключительном отрезке маршрута в эстафете приняли участие четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, олимпийский чемпион в гребле на каноэ Александр Богданович и чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова.

Марина Арзамасова, Александр Богданович и Дарья Домрачева

Прославленные спортсмены внесли огонь на площадь Государственного флага, где его встретили около 2 тыс. участников красочного шоу и зрителей праздничного концерта.

Министр культуры Юрий Бондарь, исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук

Ирина Дорофеева

Александр Солодуха

Инна Афанасьева

Алена Ланская

Тео

Факел II Европейских игр был передан председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку, исполняющему обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета Беларуси Виктору Лукашенко и министру спорта и туризма Беларуси Сергею Ковальчуку. Огонь был зажжен в специальной чаше на площади Государственного флага, а после трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, участник эстафеты Олимпиады-80 Александр Медведь передал факел современному поколению белорусских спортсменов: самбисту Степану Попову, бегунье Эльвире Герман и марафонке Ольге Мазуренок.

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук

Мэр Минска, обращаясь к зрителям и спортсменам, отметил, что столица Беларуси с радушием встречает гостей со всей Европы. "Минск принимает главный символ предстоящих II Европейских игр - "Пламя мира". Для нас большая честь и радость принимать спортсменов и болельщиков в столице Беларуси со всего Европейского континента. Мы постараемся создать настоящий праздник, который будет наполнен яркими эмоциями. Финальный маршрут эстафеты позволит показать самые красочные уголки Минска, познакомит с его доброжелательными жителями", - сказал Анатолий Сивак.

На площади Государственного флага состоялся праздничный концерт, участие в котором приняли многие ведущие артисты Беларуси. Популярный певец Иван Вабищевич и участница детского конкурса "Витебск-2019" Ксения Галецкая исполнили песню "Пламя мира".

Джо Линн Тернер, экс-солист группы Deep Purple

В Минске в первый день факел пронесли по проспекту Победителей. В эстафете приняли участие известные представители культуры и спорта: Любовь Черкашина, Камандар Маджидов, Николай Алехин, Владимир Гостюхин, Анатолий Ярмоленко, Валерий Дайнеко, Ядвига Поплавская, Ольга Мазуренок, Сергей Мартынов, Татьяна Ледовская, Сергей Макаренко, Наталья Цилинская.

Огонь II Европейских игр увидят на самых крупных предприятиях Минска, главных проспектах, запланировано посещение парков, достопримечательностей города и Деревни спортсменов. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" во время церемонии открытия спортивного форума.

Огонь II Европейских игр был зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum. На пути в Минск факел был поднят на высшую точку Европы гору Монблан. Эстафету "Пламя мира" встречали в Словении, Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии и Польше. В Беларуси эстафета огня побывала в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областях.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта/