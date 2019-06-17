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Ноутбуки Huawei вернулись в Microsoft Store

18.06.2019 12:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом месяце Microsoft удалила линейку ноутбуков Huawei из своего интернет-магазина Microsoft Store, следуя требованиям Министерства торговли США, а также рекомендациям правительства. Хотя неизвестно, сможет ли Huawei по-прежнему получать лицензии Windows для своих ноутбуков, устройства на этой неделе начинают возвращаться в онлайн-магазины. Об этом сообщает The Verge.


Последние ноутбуки Huawei. Изображение: Dan Seifert / The Verge

Пользователь Twitter WalkingCat заметил, что ноутбуки Huawei вернулись в продажу. Издание отмечает, что действительно: MateBook 13, MateBook и MateBook X Pro снова доступны для покупки.

Издание The Verge уже обращалось к Microsoft за комментарием об исчезновении ноутбуков Huawei в прошлом месяце, но тогда компания отказалась сделать заявление. Теперь Microsoft прервал молчание.

«Мы оценивали и будем реагировать на многие деловые, технические и нормативные сложности, связанные с недавним добавлением Huawei в список организаций по регулированию экспортного администрирования Министерства торговли США, — говорится в заявлении представителя Microsoft. — В результате мы возобновляем продажу существующего инвентаря устройств Huawei в Microsoft Store».

Позже представитель компании добавил, что «Microsoft Store продает существующий инвентарь, который соответствует действующим правилам США».

Напомним, что Huawei отложила запуск нового ноутбука на платформе Windows, который должен был быть представлен на выставке CES Asia на прошлой неделе.

 
 
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В прошлом месяце Microsoft удалила линейку ноутбуков Huawei из своего интернет-магазина.
 
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