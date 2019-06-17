|
в Гродно улицу Советских Пограничников перебежала… косуля
Источник материала: Tut.by
Дикое животное было замечено в городе утром 18 июня, сообщает AutoGrodno — и публикует запись регистратора гродненки Ольги. Водитель успела заметить неожиданного «пешехода» и снизила скорость.
Косуля же едва не ударилась о проезжавший мимо универсал, но успела притормозить — а потом побежала дальше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дикое животное было замечено в городе утром 18 июня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)