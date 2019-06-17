в Гродно улицу Советских Пограничников перебежала… косуля

Источник материала: Tut.by

Дикое животное было замечено в городе утром 18 июня, сообщает AutoGrodno — и публикует запись регистратора гродненки Ольги. Водитель успела заметить неожиданного «пешехода» и снизила скорость.

Косуля же едва не ударилась о проезжавший мимо универсал, но успела притормозить — а потом побежала дальше.