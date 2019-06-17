Крабовый скандал: в Украине требуют изъять из продажи и уничтожить продукцию белорусской компании «Санта Бремор»

Как стало известно «Белорусскому партизану», в исковом заявлении «Сеабласк» требует признать действия «Санта-Украина» нарушающими ее права интеллектуальной собственности на товарный знак «Снiжный краб». В документе сообщается, что «истцу стало известно, что в продовольственных магазинах Украины реализуется товар -- продукт из белых видов рыб палочки крабовые «Снежный краб» производства СП «Санта Бремор». Торговая марка «Снежный краб» в Украине не зарегистрирована, в тоже время правообладателем торговой марки «Снiжный краб» с 2014 года в Украине является «Сеабласк ЛТД». По мнению заявителя, «Санта-Украина» незаконно использует принадлежащий ему товарный знак.













Разница в написании слов «снежный» и «снiжный» как и безграмотный перевод зарегистрированного знака, истца не смутили: русское слово «снежный» в переводе на украинский пишется -- «сніговий». Более того, чтобы подстраховаться, истец «с целью установления обстоятельств сходства и факта незаконного использования знака» заказал экспертизу, которую провел Днепропетровский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.





По выводам эксперта «обозначение «Снежный краб», которое содержится на упаковке «Продукт из белых видов рыб. Палочки крабовые «Снежный краб» имитация» производства СП «Санта Бремор» ООО, является схожим до степени смешения с зарегистрированным в Украине знаком для товаров и услуг «Снiжный краб».





Офшорная компания «Сеабласк ЛТД», в своем заявлении потребовала запретить «Санта-Украине» пользоваться на территории Украины обозначением, «состоящим из словесного элемента «Снежный краб». Также истец требует изъять из продажи и уничтожить все упаковки крабовых палочек производства «Санта Бремор».









Подготовительное заседание суда назначено на 1 июля.





«Панамском архиве» , в котором фигурируют документы об офшорных схемах фирмы из Панамы Mossack Fonseca. В связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей — от бывшего украинского лидера Петра Порошенко и друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси и на бывшего генсека ООН Кофи Аннана. Примечательно, в материалах дела сообщается, что компании «Сеабласк ЛТД» зарегистрирована на Британских Виргинских островах по адресу: Дрейк Чемберс, п/я №3321, Роуд Таун, Тортола. Точно по таким же координатам зарегистрированы еще десяток компаний. Некоторые из них упоминаются в знаменитом, в котором фигурируют документы об офшорных схемах фирмы из Панамы Mossack Fonseca. В связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей — от бывшего украинского лидера Петра Порошенко и друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси и на бывшего генсека ООН Кофи Аннана.







