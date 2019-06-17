Международная организация журналистов требует от Зеленского наказать убийц Шеремета

Depo.ua со ссылкой на сайт организации. Об этом говорится в письме, направленном президенту Украины, сообщаетсо ссылкой на сайт организации.





"В последние годы ряд украинских журналистов столкнулись с репрессиями за свою деятельность, что свидетельствует об ухудшении свободы слова в стране. Наиболее известным является дело белорусского журналиста Павла Шеремета, которого убили бомбой в машине в Киеве 20 июля 2016 года", - говорится в обращении.





В первую годовщину убийства Шеремета комитет отправил делегацию в Украину, и президент Петр Порошенко заверил, что украинское правительство имеет политическую волю расследовать это убийство.





"Однако прогресс в деле так и не появился. Мы просим Вас обеспечить быстрое и тщательное расследование убийства Шеремета и привлечь виновных к ответственности", - заявили в CPJ.





Там также призвали немедленно освободить руководителя РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, посодействовать освобождению журналиста Станислава Асеева (Васина), которого уже два года удерживают боевики, а также Романа Сущенко, который находится в российской тюрьме с сентября 2016 года.





Напомним, по словам генпрокурора Юрия Луценко, круг подозреваемых в убийстве Шеремета серьезно сузилось.









28 февраля 2018 года президент Петр Порошенко пообещал делать все, чтобы убийства журналистов, в частности Шеремета, были расследованы.





Национальная полиция с 24 июля 2017 года засекретила все решения судов по делу об убийстве Павла Шеремета.





Справка: Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года, когда в автомобиле, на котором он ехал, сдетонировало взрывное устройство. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. На видеозаписях, фиксирующих момент подкладывания взрывчатки, были заметны силуэты предполагаемых убийц, но появилась информация, что МВД также имеет записи с чертами лиц предполагаемых преступников.





Павел Шеремет является основателем сайта "Блорусский партизан", в последние годы работал в интернет-издании "Украинская правда" и на радио "Вести". В Украине сразу создали опергруппу по расследованию этого убийства, в которую вошли представители ФБР.





Следствие рассматривает пять версий убийства Павла Шеремета: преступление совершено из-за профессиональной деятельности на Росс в Беларуси; ошибка в объекте преступления (готовилось убийство гражданской жены Шеремета, владелицы издания "Украинская правда" Елены Притулы); профессиональная деятельность в Украине – за критические публикации в издании "Украинская правда" и на радио "Вести"; усилия в дестабилизации ситуации в государстве; конфликтные ситуации в личной жизни Павла Шеремета – семейное, коммерческое и финансовое положение.