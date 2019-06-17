ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Грабовский: эта дурная история случилась по молодости, и она перевернула мою жизнь

18.06.2019 12:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший НХЛовский форвард Михаил Грабовский, на днях занявший пост ассистента тренера минского "Динамо", в большом разговоре с журналистом "Прессбола" Сергеем Щурко рассказал об одном инциденте, из-за которого ему пришлось покинуть "Монреаль".



- Мне кажется, как раз ты всегда был правильным хоккеистом.

- Ну если бы я был очень уж правильным, то в НХЛ никогда не играл бы. У каждого свои заморочки. А у нас, хоккеистов, их пик приходится на лето. Другое дело, что профессионалы всегда знают меру. Знают, где можно и где нельзя.

- Самая крутая заморочка?

- В Монреале. Мне не давали играть в основном составе, и я решил поехать в фарм-клуб. Взял билет на самолет и полетел в другой город. Ребята пришли в раздевалку, а Грабовского нет. Он улетел в "фарм". Все остолбенели — а что, так разве можно? 

Эта дурная история случилась по молодости, и она перевернула мою жизнь. Если бы я не был таким упрямым, может, отыграл бы много лет в "Монреале". А так попал в "Торонто". Познакомился с женой. Потом переехал в Нью-Йорк… И моя жизнь сложилась так, как сложилась.


- Интересно, что тебе сказали в фарм-клубе?

- А я не доехал туда. Пришлось отправиться к агенту в Калифорнию. Как раз на следующий день "Монреаль" играл в Лос-Анджелесе. Генеральный менеджер уговорил меня вернуться в раздевалку. 

Мне было стыдно общаться с Саку Койву, который отыграл тринадцать сезонов за "Монреаль". Я, конечно, допустил ошибку. Но потом, анализируя ситуацию, понял, что мой поступок не был таким уж спонтанным. В том сезоне в "Монреале" не ощущалось единства. Каждый был сам за себя. Поэтому, наверное, я даже не стал говорить о своем отъезде никому из одноклубников. 

Хотя, с другой стороны, если бы там был крепкий коллектив, я бы никуда и не дернулся. Это все школа жизни, через которую тоже надо было пройти.


 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший НХЛовский форвард Михаил Грабовский, на днях занявший пост ассистента тренера минского "Динамо", в большом разговоре с журналистом "Прессбола" Сергеем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельские таможенники обнаружили семь дореволюционных икон в рейсовом автобусе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика