|
Премию имени Василя Быкова в этом году вручать не будут
Источник материала: Партизан
22 июня на родине Василя Быкова в деревне Бычки Ушачского района Витебской области пройдет ежегодное мероприятие памяти писателя. Но награждения быковской премией «За свободу мысли» не будет. Об этом
По его словам, назрела потребность в переформатировании премии.
«Уже когда мы отмечали 10-летие премии имени Василя Быкова «За свободу мысли», понимали, что она требует обновления и переформатирования, — говорит Милинкевич. — Награда не должно быть настолько тесно связана со мной или Движением «За свободу», премия должна стать поистине народной, ведь Быков — это не только выдающийся писатель, он один из духовных лидеров нации, его частичка живет в каждом белорусе».
По словам Милинкевича, в этом году ему не удалось реализовать задуманный план переформатирования.
«В следующем году не только бывшие лауреаты, а и каждый житель страны сможет повлиять на выбор номинантов, а позже проголосовать за победителя, — сказал он. — Поэтому для определения лауреата широко будем использовать социальные сети. Подготовка к церемонии вручения премии будет сопровождаться кампанией популяризации произведений и жизненных принципов Быкова».
В реализации проекта будут задействованы различные общественные инициативы и организации, в том числе движение «За свободу». В состав рабочей группы, которая утвердит концепцию обновленной премии Василя Быкова, войдут Светлана Алексиевич, Владимир Орлов, Лявон Вольский, Дмитрий Дашкевич, Юрий Зиссер, Светлана Калинкина, Глеб Лободенко и другие.
Одновременно будет идти работа по обеспечению стабильности финансирования премии, планируется диверсификация ее источников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 июня на родине Василя Быкова в деревне Бычки Ушачского района Витебской области пройдет ежегодное мероприятие памяти писателя. Но награждения быковской премией...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)