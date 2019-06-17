ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премию имени Василя Быкова в этом году вручать не будут

18.06.2019 12:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

22 июня на родине Василя Быкова в деревне Бычки Ушачского района Витебской области пройдет ежегодное мероприятие памяти писателя. Но награждения быковской премией «За свободу мысли» не будет. Об этом Радио «Свабода» сообщил основатель премии Александр Милинкевич.


По его словам, назрела потребность в переформатировании премии.

«Уже когда мы отмечали 10-летие премии имени Василя Быкова «За свободу мысли», понимали, что она требует обновления и переформатирования, — говорит Милинкевич. — Награда не должно быть настолько тесно связана со мной или Движением «За свободу», премия должна стать поистине народной, ведь Быков — это не только выдающийся писатель, он один из духовных лидеров нации, его частичка живет в каждом белорусе».

По словам Милинкевича, в этом году ему не удалось реализовать задуманный план переформатирования.

«В следующем году не только бывшие лауреаты, а и каждый житель страны сможет повлиять на выбор номинантов, а позже проголосовать за победителя, — сказал он. — Поэтому для определения лауреата широко будем использовать социальные сети. Подготовка к церемонии вручения премии будет сопровождаться кампанией популяризации произведений и жизненных принципов Быкова».


В реализации проекта будут задействованы различные общественные инициативы и организации, в том числе движение «За свободу». В состав рабочей группы, которая утвердит концепцию обновленной премии Василя Быкова, войдут Светлана Алексиевич, Владимир Орлов, Лявон Вольский, Дмитрий Дашкевич, Юрий Зиссер, Светлана Калинкина, Глеб Лободенко и другие.

Одновременно будет идти работа по обеспечению стабильности финансирования премии, планируется диверсификация ее источников.


 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 июня на родине Василя Быкова в деревне Бычки Ушачского района Витебской области пройдет ежегодное мероприятие памяти писателя. Но награждения быковской премией...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Шилович покидает БГК имени Мешкова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика