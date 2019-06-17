Гонки и стрельба из пневматики: в Витебске две компании не поделили перекресток

Происшествие случилось в ночь с 16 на 17 июня. В УВД Витебского облисполкома позвонил молодой человек 2001 года рождения. По его словам, в то время, когда он за рулем ВАЗ-21074 ехал по проспекту Строителей, около 01.30 компания молодежи на "Фольксвагене" стреляла по нему из пневматики. Также злоумышленники повредили лакокрасочное покрытие и разбили заднее стекло его машины.





Как установили правоохранители, компания подозреваемых в составе четырех витебчан 1998, 1999,2000 и 1973 годов рождения (все, кроме водителя, находились в состоянии алкогольного опьянения) возвращалась из Орши. На перекрестке в районе пересечения Московского проспекта и улицы Бровки их машина поравнялась с "жигулями" потерпевшего. В салоне его автомобиля также ехала компания из трех парней и девушки. Во время стоянки на светофоре между молодыми людьми завязалась словесная перепалка, а затем машины стали обгонять друг друга. После выстрелов из пневматики компания из "жигулей" обратилась за помощью в милицию и продолжила преследование "Фольксвагена", пассажиры которой тем временем уже вели прицельную стрельбу по "семерке". Через несколько минут их задержали сотрудники милиции.









Во время осмотра правоохранители нашли два пневматических пистолета. В отношении всей компании возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (хулиганство) УК.



