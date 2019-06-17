"Отравили Шукшины": сестра Алибасова сделала скандальное заявление









В начале лета общественность была шокирована новостью о том, что продюсер знаменитой группы "На-На" Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки водопровода, после чего был доставлен в больницу со страшными ожогами пищевода. После этого в СМИ стали появляться различные предположения о случившемся и даже новости о кончине знаменитости.





Один из эпизодов ток-шоу "Пусть говорят", посвященный Алибасову, шокировал телезрителей. В ходе передачи сестра продюсера сделала скандальное заявление. По словам родственницы звезды, Алибасов не отравился, а был отравлен: причем, в этом замешены либо Лидия Шукшина, либо ее семья.





На что приглашенные гости сделали предположение о том, что сестра Алибасова давно затаила обиду на брата и никогда не одобряла его брак с актрисой. И хотя ранее нечто подобное предполагали и другие участники шоу, многих возмутило предположение сестры продюсера.





Также во время телеэфира, сын Алибасова рассказал о том, что отец пришел в себя и сейчас находится рядом со своей супругой в Казахстане, где все способствует его выздоровлению. По словам наследника, продюсер и актриса будто перенеслись во времени и переживают "второй конфетно-букетный период", поэтому сейчас их лучше оставить в покое.



