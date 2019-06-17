ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Отравили Шукшины": сестра Алибасова сделала скандальное заявление

18.06.2019 11:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Родная сестра известного продюсера Бари Алибасова шокировала телезрителей ток-шоу "Пусть говорят": по ее словам, к отравлению продюсера причастна семья его супруги Лидии Шукшиной.



В начале лета общественность была шокирована новостью о том, что продюсер знаменитой группы "На-На" Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки водопровода, после чего был доставлен в больницу со страшными ожогами пищевода. После этого в СМИ стали появляться различные предположения о случившемся и даже новости о кончине знаменитости.

Один из эпизодов ток-шоу "Пусть говорят", посвященный Алибасову, шокировал телезрителей. В ходе передачи сестра продюсера сделала скандальное заявление. По словам родственницы звезды, Алибасов не отравился, а был отравлен: причем, в этом замешены либо Лидия Шукшина, либо ее семья.

На что приглашенные гости сделали предположение о том, что сестра Алибасова давно затаила обиду на брата и никогда не одобряла его брак с актрисой. И хотя ранее нечто подобное предполагали и другие участники шоу, многих возмутило предположение сестры продюсера.

Также во время телеэфира, сын Алибасова рассказал о том, что отец пришел в себя и сейчас находится рядом со своей супругой в Казахстане, где все способствует его выздоровлению. По словам наследника, продюсер и актриса будто перенеслись во времени и переживают "второй конфетно-букетный период", поэтому сейчас их лучше оставить в покое.


 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родная сестра известного продюсера Бари Алибасова шокировала телезрителей ток-шоу "Пусть говорят": по ее словам, к отравлению продюсера причастна семья его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Минском Renault насмерть сбил 20-летнюю велосипедистку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика