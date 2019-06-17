ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанка пыталась убить своего 10-месячного сына, малыш при смерти

18.06.2019 11:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Жительница Минска задержана как подозреваемая в покушении на жизнь собственного 10-месячного ребенка, сообщает Следственный комитет.

Сообщение о преступлении, произошедшем во дворе жилого дома на улице Мазурова, поступило в милицию вечером в понедельник, 17 июня.

По данным следствия, 34-летняя женщина, имея намерение убить сына, нанесла ему тяжкие травмы, но отец ребенка успел ее остановить. Малыша госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии.

СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство заведомо малолетнего (ч. 1 ст. 14, п. 2 ч. 2 ст. 139 УК РБ). Ведется следствие, допрашивают свидетелей произошедшего.

Мать ребенка задержана. Ее поместили в РНПЦ психического здоровья в Новинках.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Минска задержана как подозреваемая в покушении на жизнь собственного 10-месячного ребенка, сообщает Следственный комитет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Канадцы хотят отсудить у «Евроторга» торговый знак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика