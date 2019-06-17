Минчанка пыталась убить своего 10-месячного сына, малыш при смерти

Сообщение о преступлении, произошедшем во дворе жилого дома на улице Мазурова, поступило в милицию вечером в понедельник, 17 июня.





По данным следствия, 34-летняя женщина, имея намерение убить сына, нанесла ему тяжкие травмы, но отец ребенка успел ее остановить. Малыша госпитализировали, он находится в крайне тяжелом состоянии.





СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство заведомо малолетнего (ч. 1 ст. 14, п. 2 ч. 2 ст. 139 УК РБ). Ведется следствие, допрашивают свидетелей произошедшего.





Мать ребенка задержана. Ее поместили в РНПЦ психического здоровья в Новинках.



