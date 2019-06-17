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Приметы на 18 июня: что категорически нельзя делать в Дорофеев день
Источник материала: Партизан
18 июня православные христиане почитают память святого Дорофея. Святой прожил больше ста лет, был предан пыткам и убит за верность вере Христовой. С тех пор его почитают как священномученика.
С 18 июня ночи сокращаются особенно быстро. Их даже называют воробьиными — такие они короткие, — сообщает сайт
Что нельзя делать в Дорофеев день 18 июня:
- Работать с колюще-режущими предметами. Даже с веретеном, прялкой, ножницами, иглами и подобным. Считалось, что работа с предметами, напоминающими волчьи зубы, привлекает волков, которые утаскивают скотину и портят посевы. И хотя сейчас такая проблема мало актуальна, все равно считается, что такие виды работ 18 июня приносят несчастье в дом, а также повышается риск пораниться.
- Болтать. В этот день нужно тщательно подбирать слова для того, чтобы выразить свою мысль, избегать ругательств, не сплетничать и не трещать без умолку.
- Спорить. Особенно по пустякам. Склоки, ссоры и даже дискуссии лучше перенести на другой день, ведь Дорофеев день для этого никак не предназначен. Если не хочешь, чтобы святой наказал тебя, постарайся удержать мир у себя в голове, в семье, на работе и в обществе.
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18 июня православные христиане почитают память святого Дорофея. Святой прожил больше ста лет, был предан пыткам и убит за верность вере Христовой. С тех пор его...
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