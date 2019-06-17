Гости Европейских игр проходят погранконтроль за считанные минуты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Три дня остается до открытия II Европейских игр. В Беларусь прибывают болельщики. Виза для въезда в страну им не нужна. Во многом поэтому в Минске ожидают несколько десятков тысяч гостей, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус.

Всего несколько минут погранконтроля, и болельщик, который приехал на Европейские игры, уже на территории Беларуси. Пока больше всего гостей приехало из соседней Польши, более 200.

Туристов пограничники встречают на трех языках (английском, немецком, французском) и без лишней волокиты. Для гостей Европейских игр создали отдельный зеленый коридор. Чтобы попасть в эти дни в страну, необходимы паспорт, билет на соревнования и страховка. По упрощенной схеме границу пересекут все желающие попасть на Игры. Причем не только из Европы, но и со всего мира.

Рок Уиллис прилетел из далекой Австралии. «В Беларуси еда отличная, люди дружелюбные. Чувствую себя, как дома, хоть и за тысячи километров. На границе все улыбаются. Нет проблем», – говорит турист.

В Минск уже приехали и первые журналисты. Для них на столичном стадионе «Динамо» открылся главный пресс-центр. Там есть все для комфортной работы: 200 посадочных мест, высокоскоростной интернет и экраны, на которых будут транслироваться в онлайн-режиме все соревнования.

Одной из первых команд-участниц в Минск отправилась сборная Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили проводила спортсменов в Беларусь, пожелав им удачи.

«Спорт – это то, что объединяет народы. Для Грузии спорт – возможность заявить о себе и познакомить мир с нами. Грузинские спортсмены прославляют нашу страну во многих видах спорта. Мы уже привыкли к вашим победам и сейчас ждем большого успеха в Минске. Лично я прилечу в Минск 21 числа и буду рядом с вами», – сказала президент.

Грузию представит 61 спортсмен. Атлеты поборются за медали в 10 из 15 видах спорта. В Олимпийском комитете страны планируют, что спортсмены привезут из Минска на родину 20-25 наград различного достоинства. Четыре года назад в Баку грузинские спортсмены завоевали 16 медалей.

За три дня до начала соревнований билетов на церемонию открытия II Европейских игр почти не осталось.



