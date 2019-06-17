ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гости Европейских игр проходят погранконтроль за считанные минуты

18.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Три дня остается до открытия II Европейских игр. В Беларусь прибывают болельщики. Виза для въезда в страну им не нужна. Во многом поэтому в Минске ожидают несколько десятков тысяч гостей, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус.

Всего несколько минут погранконтроля, и болельщик, который приехал на Европейские игры, уже на территории Беларуси. Пока больше всего гостей приехало из соседней Польши, более 200.

Туристов пограничники встречают на трех языках (английском, немецком, французском) и без лишней волокиты. Для гостей Европейских игр создали отдельный зеленый коридор. Чтобы попасть в эти дни в страну, необходимы паспорт, билет на соревнования и страховка. По упрощенной схеме границу пересекут все желающие попасть на Игры. Причем не только из Европы, но и со всего мира. 

Рок Уиллис прилетел из далекой Австралии. «В Беларуси еда отличная, люди дружелюбные. Чувствую себя, как дома, хоть и за тысячи километров. На границе все улыбаются. Нет проблем», – говорит турист.

В Минск уже приехали и первые журналисты. Для них на столичном стадионе «Динамо» открылся главный пресс-центр. Там есть все для комфортной работы: 200 посадочных мест, высокоскоростной интернет и экраны, на которых будут транслироваться в онлайн-режиме все соревнования.

Одной из первых команд-участниц в Минск отправилась сборная Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили проводила спортсменов в Беларусь, пожелав им удачи.

«Спорт – это то, что объединяет народы. Для Грузии спорт – возможность заявить о себе и познакомить мир с нами. Грузинские спортсмены прославляют нашу страну во многих видах спорта. Мы уже привыкли к вашим победам и сейчас ждем большого успеха в Минске. Лично я прилечу в Минск 21 числа и буду рядом с вами», – сказала президент.

Грузию представит 61 спортсмен. Атлеты поборются за медали в 10 из 15 видах спорта. В Олимпийском комитете страны планируют, что спортсмены привезут из Минска на родину 20-25 наград различного достоинства. Четыре года назад в Баку грузинские спортсмены завоевали 16 медалей.

За три дня до начала соревнований билетов на церемонию открытия II Европейских игр почти не осталось.




ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские пограничники встречают туристов на трех языках – английском, немецком и французском. Для участников и болельщиков II Европейских игр создали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Примите участие в опросе МЧС по поводу общественного мнения о введении ограничений на применение пиротехнических изделий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика