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Президенты Беларуси и Египта заявляют о готовности расширять сотрудничество между странами

18.06.2019 12:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Египет активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Минске во вторник.

"Между нашими государствами не имеется абсолютно никаких проблемных вопросов. Нет закрытых тем для обсуждения. Важно, что мы активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. И сегодня уже есть ощутимый прогресс на этом направлении", - сказал Лукашенко.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

Он также отметил, что страны имеют большой потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества. "Во время моего визита в 2017 году мы наметили план наших действий. Мы немало сделали в плане реализации этих мероприятий и удвоили наш товарооборот. Это хорошее начало, но не предел", - сказал Лукашенко.

Фаттах ас-Сиси в свою очередь  отметил, что ранее достигнутые сторонами договоренности выполняются. "Мы будем продолжать их реализовывать, и у нас есть сильная политическая воля, нацеленная на расширение и укрепление сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул он.

Президент Египта согласился с утверждением Лукашенко о том, что уровень сотрудничества, сложившийся в настоящее время, не отвечает двустороннему потенциалу. "Достигнутое в наших отношениях не является пределом, не соответствует нашим ожиданиям и стремлениям. Рассчитываем, что сегодняшний визит даст толчок в укреплении и развитии отношений по всем вопросам, которые будем с вами обсуждать", - цитирует Фаттах ас-Сиси госагентство БелТА.

По словам президента, этому будет также содействовать подписание соглашения о создании делового совета и дорожной карты сотрудничества на 2019-2020 годы.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Египет активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество, заявил...
 
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