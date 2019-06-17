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Денежная масса в Беларуси за январь-май выросла на 0,4% за счет увеличения срочных валютных депозитов юрлиц в мае

18.06.2019 12:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Широкая денежная масса (ШДМ) в Беларуси (агрегат М3, включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на банковских счетах) на 1 июня 2019 года составила Br43,39 млрд, увеличившись за январь-май на 0,4%, свидетельствуют данные статотчетности Нацбанка Беларуси (НББ).

В мае ШДМ выросла на 2,2% после резкого снижения на 3,2% в апреле.

Восстановление положительной динамики ШДМ по итогам 5 месяцев в основном обеспечил заметный рост срочных валютных вкладов юрлиц в мае. Средства на текущих валютных счетах компаний также восстановились после резкого сжатия в апреле. Наряду с этим в мае выросли и остальные денежные агрегаты, в том числе текущие и срочные депозиты в белорусских рублях продолжили последовательный рост. 

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) на 1 июня 2019 года составил Br3,1 млрд (рост на 0,6% за 5 месяцев, в мае увеличение на 2,8%).

Активная рублевая денежная масса (агрегат M1) на 1 июня 2019 года равнялась Br8,12 млрд, сократившись в январе-мае на 5,8% (в мае рост на 3,6%). В структуре агрегата текущие счета юрлиц на отчетную дату сложились в сумме Br2,35 млрд (снижение на 18% с начала года, в мае рост на 4,2%), физлиц - Br2,66 млрд (снижение на 3,4% за 5 месяцев, в мае рост на 4,1%).

Срочные депозиты в белорусских рублях на начало июня составили Br7,71 млрд, увеличившись по сравнению с началом года на 4,6%, в том числе в мае рост на 2,3% (после снижения в апреле на 3,6%). На долю физлиц приходится Br4,35 млрд (рост на 8,3% с начала года, в мае рост на 1,5%), предприятий - Br3,37 млрд (соответствует уровню на начало года, в мае рост на 3,3%).

На 1 июня 2019 года денежная масса в национальном определении (агрегат М2, включает агрегат М1 и срочные депозиты в нацвалюте) сложилась в размере Br15,83 млрд, сократившись за 5 месяцев на 1% (в мае рост на 3%).

Объем выпущенных банками ценных бумаг (вне банковского оборота) в национальной валюте на 1 июня 2019 года составил Br1,24 млрд, увеличившись с начала года на 37,3%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*, объединяет агрегат М1, другие рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) за январь-май выросла на 1% (в мае рост на 3,3%) - до Br17,07 млрд на 1 июня 2019 года.

Объем депозитов в иностранной валюте за январь-май вырос на 3,8% (в мае рост на 2,5%) - до $11,53 млрд. В том числе срочные депозиты в иностранной валюте на 1 июня 2019 года сложились в сумме $8,44 млрд, увеличившись с начала года на 2,3% (в мае рост на 2,8%). В структуре срочных валютных депозитов средства населения составили $6,16 млрд (рост на 1% с начала года, в мае рост на 0,2), депозиты предприятий - $2,28 млрд (рост на 6% с начала года, в мае рост на 10,6%).

Средства на текущих счетах в инвалюте за январь-май выросли на 8% (в мае рост на 1,9%) до $3,09 млрд. В том числе остатки на валютных счетах предприятий составили $1,94 млрд (рост с начала года на 6,1%, в мае прирост 2,8%), физлиц - $1,15 млрд (рост с начала года на 11,5%, в мае прирост 0,4%).

На 1 июня 2019 года объем выпущенных банками (вне банковского оборота) ценных бумаг в иностранной валюте составил $963,3 млн, что соответствует уровню начала года.

Депозиты в драгоценных металлах за январь-май уменьшились на 44% - до $66,2 млн на 1 июня 2019 года.

Валютная составляющая ШДМ (депозиты и ценные бумаги в инвалюте, вклады в драгметаллах) на 1 июня 2019 года составила 60,65% против 61,1% на 1 мая и 60,9% на 1 января 2019 года.

В 2018 году широкая денежная масса в Беларуси выросла на 8,5% до Br43,23 млрд на 1 января 2019 года после увеличения на 17,4% в 2017 году.

 
 
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Широкая денежная масса (ШДМ) в Беларуси (агрегат М3, включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на банковских счетах) на 1 июня 2019 года...
 
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