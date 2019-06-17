Гомельские таможенники обнаружили семь дореволюционных икон в рейсовом автобусе

Источник материала: Интерфакс

Семь старинных икон обнаружили гомельские таможенники в рейсовом автобусе "Одесса-Минск", сообщили в Гомельской таможне.

"В рейсовом автобусе сообщением «Одесса-Минск» гомельские таможенники обнаружили семь икон в серебряном окладе, предположительно созданных еще в дореволюционной России", - рассказали в ведомстве.

По информации таможни, иконы были спрятаны в продуктовом ящике в автобусе, который следовал через пункт пропуска "Новая Гута". Помимо икон от таможенного контроля были сокрыты орден Красной Звезды и орден Трудового Красного Знамени.

Водитель автобуса пояснил, что данные товары ему передали в Киеве, а забрать должны были в Минске.

Для оценки и установления принадлежности икон и орденов к категории культурных ценностей обнаруженные товары направлены на экспертизу в Таможенную лабораторию.

Гомельской таможней осуществляются дальнейшие проверочные мероприятия.