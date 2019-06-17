|
Гомельские таможенники обнаружили семь дореволюционных икон в рейсовом автобусе
Источник материала: Интерфакс
Семь старинных икон обнаружили гомельские таможенники в рейсовом автобусе "Одесса-Минск", сообщили в Гомельской таможне.
"В рейсовом автобусе сообщением «Одесса-Минск» гомельские таможенники обнаружили семь икон в серебряном окладе, предположительно созданных еще в дореволюционной России", - рассказали в ведомстве.
По информации таможни, иконы были спрятаны в продуктовом ящике в автобусе, который следовал через пункт пропуска "Новая Гута". Помимо икон от таможенного контроля были сокрыты орден Красной Звезды и орден Трудового Красного Знамени.
Водитель автобуса пояснил, что данные товары ему передали в Киеве, а забрать должны были в Минске.
Для оценки и установления принадлежности икон и орденов к категории культурных ценностей обнаруженные товары направлены на экспертизу в Таможенную лабораторию.
Гомельской таможней осуществляются дальнейшие проверочные мероприятия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семь старинных икон обнаружили гомельские таможенники в рейсовом автобусе "Одесса-Минск", сообщили в Гомельской таможне. "В рейсовом автобусе сообщением...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)