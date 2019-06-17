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Белорусские СП в Египте получат доступ к госзакупкам

18.06.2019 13:42 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские СП в Египте получат доступ к госзакупкам

Беларусь и Египет договорились обеспечить доступ к госзакупкам совместных предприятий.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи президентов двух стран в расширенном составе, на которой обсуждалось торгово-экономического взаимодействие двух стран.

Как отметил Александр Лукашенко, для увеличения объемов продукции совместного производства, требуется создание правительством Египта равных условий по участию в тендерах, размещению государственных заказов на товары, производимые в рамках совместных проектов, оказание финансового содействия предприятиям.

"То же самое, мы договорились с президентом, сделаем и мы со своей стороны", - заверил Александр Лукашенко.

Белорусская сторона рассчитывает вместе с Египтом создавать продукт и совместно обеспечивать его реализацию, в том числе на внешних рынках.

"Это позволит вашей стране увеличить экспорт. Такой подход выгоден как Минску, так и Каиру", - подчеркнул президент. Он добавил, что Беларусь выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом.

Президент также подчеркнул, что Беларусь готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями.

"Мы договорились о том, что будем переходить к более современным и многоплановым экономическим отношениям. Работа в этом направлении уже ведется. Просто обмен товарами - это не современный уровень. В качестве основного метода нашего взаимодействия определен проектный подход", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что современная и развитая промышленность - одна из сильных сторон белорусской экономики, и страна готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Египет договорились обеспечить доступ к госзакупкам совместных предприятий.
 
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