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В сфере особого внимания: как встречаем гостей II Европейских игр, какие школы строятся в регионе, где трудятся студенческие отряды

18.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания: как встречаем гостей II Европейских игр, какие школы строятся в регионе, где трудятся студенческие отряды

Накануне открытия II Европейских игр в Беларусь уже начали прибывать их участники и  болельщики.

Гродненщина одной из первых встретила гостей грандиозного спортивного форума, который 21 июня стартует в Минске.

Как организован их пропуск через границу, насколько оперативно ведется пограничный и таможенный контроль, какие условия для удобства путешественников созданы в пунктах пропуска и на дорогах в столицу, в первую очередь на обновленной автомагистрали М6. Эти темы были в центре внимания на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

– Нужно сделать все, чтобы гости и участники Европейских игр, которые въезжают в нашу страну, получили самые позитивные впечатления от Беларуси, от Гродненщины, – подчеркнул Владимир Кравцов. – На спортивный форум они должны прибыть в праздничном настроении, а за время нахождения в нашем регионе у них должно появиться желание вернуться на Гродненщину еще и еще раз.

Сегодня спортсмены и туристы, следующие на II Европейские игры, пересекают границу максимально быстро: на оформление на специально выделенных для них каналах уходит в среднем 4 минуты. Для ускорения этого процесса пополнено техническое оснащение таможни. В пунктах пропуска создана необходимая инфраструктура, работают банковские инфокиоски и терминалы.

Лето – время, когда не идут занятия в учебных заведениях, тем не менее для сферы образования это горячая пора. Сегодня в регионе идет строительство и обновления четырех крупных школ. К 1 сентября должны открыть двери школьные новостройки в гродненском микрорайоне Ольшанка и в городе атомщиков Островце. Масштабы строительства и своевременность открытия школы в Ольшанке ярко характеризует одна убедительная цифра: только первых классов здесь планируется создать 24. На особом контроле областной власти – обновление и расширение школьных корпусов в Скиделе и Вертелишках.

– Учебный процесс в школах должен начаться вовремя, – такую задачу поставил губернатор. – Дети должны прийти первого сентября в современные, хорошо оборудованные классы и кабинеты.

Обсудили на совещании еще одну молодежную тему – сезон студенческих отрядов. В регионе продолжается информационная акция «Выбираем студотряд», которая открывает для молодых людей возможности выбрать себе занятие на трудовой семестр. Многие уже определились и работают в студотрядах. А 1 июля стартует работа студенческих отрядов на Всебелорусской молодежной стройке: в нынешнем году будут трудиться на социальных объектах Островца.

На контроле на оперативных совещаниях постоянно находится тема безопасности граждан. В летнее время у нее свои актуальные ракурсы: профилактика пожаров и гибели людей на них, соблюдение правил безопасного поведения на водоемах, проблемы, связанные с повышенной активностью клещей.

– Людям нужно постоянно разъяснять правила безопасного поведения, – отметил губернатор. – Они должны знать и помнить о возможных последствиях собственной беспечности. В этом важна роль СМИ, организаций здравоохранения, МЧС, ОСВОДа и целого ряда других.

Лилия НОВИЦКАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Минск
 
 
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Накануне открытия II Европейских игр в Беларусь уже начали прибывать их участники и  болельщики. Гродненщина одной из первых встретила гостей грандиозного...
 
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