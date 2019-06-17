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Буря в Ивацевичском районе могла спровоцировать мор рыбы

18.06.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мор рыбы произошел на Выгонощанском озере в Ивацевичском районе в ночь с 16 на 17 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Ольга Грамович.

Буря в Ивацевичском районе могла спровоцировать мор рыбы

фото - иллюстрация

О факте сообщил в Березовскую межрайонную инспекцию представитель национального парка "Беловежская пуща", в пользовании которого водоем находится. Для установления причин происшествия на место выехала специальная комиссия в составе госинспекторов, представителей Минприроды, местных органов власти, нацпарка.

На поверхности воды действительно находились тушки мертвых карпов, карасей, толстолобиков. Экспресс-методом измерили содержание кислорода в воде - оно оказалось в норме. Осмотр погибшей рыбы показал, что ее жабры забиты сапропелем. По одной из версий, причиной мора могла стать прошедшая накануне в Ивацевичском районе буря. "Озеро Выгонощанское напоминает большую плоскую тарелку: его площадь составляет более 2 тыс. га, при этом дно неглубокое (в среднем 1,2 м) и покрыто сапропелем. Предположительно, шквалистый ветер поднял на водоеме сильную волну, которая всколыхнула донные илистые отложения", - пояснила Ольга Грамович.

Потенциальных источников загрязнения вблизи озера не выявлено. Взяты пробы воды и почвы. Окончательные выводы о причине ЧП можно будет сделать после проведения лабораторных исследований.

 
 
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  Мор рыбы произошел на Выгонощанском озере в Ивацевичском районе в ночь с 16 на 17 июня, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью...
 
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