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Малоритский консервный комбинат за неделю закупил 80% планируемого объема клубники

18.06.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" за неделю закупило для переработки около 80% запланированного на сезон объема клубники, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Юрий Витрюк.

Малоритский консервный комбинат за неделю закупил 80% планируемого объема клубники

Закупку красной ягоды комбинат начал с 10 июня. За это время через заготовительные организации потребкооперации приобретено 22 т клубники. Планы на сезон - 25-30 т. "Покупаем клубнику для переработки в ящиках, по цене Br0,65 за 1 кг. Такая стоимость устраивает и нас, и заготовителей. Возможно, людям бы хотелось продать ягоду подороже, но тогда увеличится цена конечного продукта. Детское питание - социально значимый товар. Его стоимость складывается из существующих рыночных цен и возможности дальнейшей реализации", - отметил Юрий Витрюк.

На предприятие поставляют клубнику, выращенную в Малоритском, Лунинецком, Дрогичинском районах. Из ягоды делают варенье и пюре-полуфабрикат для дальнейшего производства детского питания и нектаров. В частности, комбинат изготавливает яблочно-клубничное пюре, также с добавлением банана, сливок. Директор ОАО подчеркнул, что производители детского питания предъявляют повышенные требования к качеству сырья. Помимо клубники перерабатывающее предприятие планирует закупать малину, чернику, овощи.

В целом кооператоры Брестской области закупили у населения более 270 т клубники. Около 50 т реализовано в розницу, еще примерно 10 т отгружено на экспорт. Основной же объем заготовленных ягод отправляется на переработку. Брестский облпотребсоюз заключил договоры с 12 перерабатывающими предприятиями республики различных форм собственности. Представители потребобществ позаботятся и об обеспечении клубникой в межсезонье: в Ивановском райпо есть морозильный туннель. С начала заготовки там заморозили 5 т ягоды для последующей фасовки и реализации в розничной сети.

По словам заместителя председателя облпотребсоюза по заготовкам, промышленности и ВЭД Алексея Макаревича, заготовители принимают клубнику во всех районах области, ежедневно курсирует 25-30 машин. При этом 15 из них отправляются в главную сырьевую зону - Лунинецкий район. Также в лидерах по заготовке клубники Барановичский и Дрогичинский райпо.

 
 
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  ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" за неделю закупило для переработки около 80% запланированного на сезон объема клубники, сообщил...
 
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