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Директор пинского ООО умышленно банкротил фирму

18.06.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске пресечена попытка криминального банкротства частного предприятия, сообщил БЕЛТА начальник Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области Валерий Велесницкий.

Директор пинского ООО умышленно банкротил фирму

Общество с ограниченной ответственностью работает в сфере деревообработки. В личных интересах 36-летний руководитель умышленно совершил сделки, которые повлекли причинение ущерба кредиторам в особо крупном размере. В частности, на заведомо невыгодных для фирмы условиях безвозмездно предоставлялись денежные займы, продавалась недвижимость аффилированным лицам. Своими действиями директор увеличил неплатежеспособность ООО и вывел из хозяйственного оборота юрлица активы и денежные средства на общую сумму Br79,6 тыс.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.240 (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)) УК. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа, ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

 
 
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  В Пинске пресечена попытка криминального банкротства частного предприятия, сообщил БЕЛТА начальник Пинского межрайонного отдела управления Департамента...
 
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