Брестские школьники в восторге от военно-патриотического лагеря в 38-й десантно-штурмовой бригаде

Источник материала: Виртуальный Брест

В эти дни в 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригаде, которая дислоцируется в Южном городке Бреста, особенно часто принимают гостей. На экскурсию к десантникам приезжают школьники и их учителя из разных регионов Брестской области, знакомятся с вооружением и техникой, буднями солдат. Но больше всего повезло ученикам СШ № 35 областного центра, где действуют кадетские классы. Для их воспитанников на базе части открыли военно-патриотический лагерь, в который пригласили около 40 мальчишек и девчонок.





Впечатлениями от пребывания в лагере ребята поделились с sb.by прямо во время занятий и признались, что в учении не очень трудно.

Разместили подростков в одной из казарм, и живут они в условиях, максимально приближенных к военному распорядку дня: подъем в строго определенное время, утренняя зарядка, заправка кроватей, завтрак, занятия. Позже спортивные и развивающие игры, конкурсы, просмотр кинофильмов и другие мероприятия.





Мальчишки и девчонки в один голос говорят, что не чувствуют усталости. И в лагере им очень нравится. Здесь они на практике закрепляют то, чему учились в кадетских классах. И даже командиры взвода, отделений у них свои — целеустремленные подготовленные, готовые в любую минуту подставить плечо товарищам. В этом можно было убедиться во время занятий, когда юные кадеты (под контролем военных) помогали друг другу разбирать и собирать автомат Калашникова, надевать общековойсковой защитный комплект, стрелять на специальных тренажерах, преодолевать полосу препятствий, обращаться с парашютом, подтягиваться на турнике, выполнять многие другие задания.

С поставленными задачами они справились, причем сложные препятствия без проблем преодолевали не только парни, но и девчонки. Многие из них в старших классах школы всерьез настроены связать свою судьбу с Вооруженными Силами.

Для десятиклассника брестской СШ № 35 Ивана Лоджанского этот вопрос уже решен. Он рассказал, что много лет армии отдал его дед, дослужившийся до генерала. Отец в запас вышел в звании майора ПВО. Дядя — подполковник авиации. Иван во всем старается равняться на них. В 16 лет за его плечами прыжок с парашютом. Сейчас юноша готовится ко второму.

Военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады, которые занимаются с ребятами, не сомневаются, что все у них получится. Целеустремленности, самостоятельности, дисциплинированности кадетам не занимать. А это главные качества, помогающие достигать поставленных задач.





Заместитель командира 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии полковник Сергей Суховило пояснил:

— У нас налажено очень тесное взаимодействие с 35-й средней школой Бреста, с кадетскими классами, которые в ней созданы. Все их воспитанники ориентированы связать свою дальнейшую жизнь с силовыми структурами. Для того чтобы они понимали, с чем им в будущем придется сталкиваться при освоении профессии, и проводятся эти занятия. Мы обучаем подростков по всем предметам боевой подготовки, в летний период открываем для них десятидневный круглосуточный лагерь, где они не просто занимаются, но и выполняют нормативы, демонстрируют способности.

Вооруженные Силы — это социальный институт общества, формирующий гражданина. Когда несколько лет назад мы впервые принимали детей в лагерь на дневное пребывание, они не понимали, что такое бригада, с чем здесь сталкиваются солдаты. Сейчас те из ребят, которые приходят на службу в армию (не только в нашу часть), не испытывают никаких проблем с адаптацией. Для них все интересно и в лагере, и в дальнейших армейских буднях.



