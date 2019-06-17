Пьяный рабочий (более 2,8 промилле) получил травму лица в Пинске

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 48-летний рабочий одного из предприятий Пинска утром 17 июня на территории района выполнял работы по выпиливанию штроб в стене строящегося дома, в процессе чего получил травму в лицевой области.





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Мужчине оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проведённым освидетельствованием установлено, что в выдыхаемом пинчанином воздухе содержатся пары этилового спирта в концентрации более 2,8 промилле.

Пинским межрайонным отделом по данному факту проводится проверка. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда.