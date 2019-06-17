|
Аннотация из одного слова и пустой список: семь самых коротких научных статьей
Источник материала: Tut.by
Пользователь MagisterLudi
Математика
В 2005 году ученые Джон Конуэй (Johm Conway) и Александр Сойфер (Alexander Soifer) решили написать «
Теория игр
Кстати, в 2015 году Джон Нэш получил высшую награду по математике — Абелевскую премию за вклад в теорию нелинейных дифференциальных уравнений. Получив и Нобелевскую, и Абелевскую премии, Джон Форбс Нэш стал первым человеком в мире, который был удостоен обеих престижных наград.
Физика
Группа исследователей из Физической лаборатории в Бристоле и Индийского технологического института опубликовала в этот период времени статью:
Сейсмология
«Без химии»
В 2016 году такая работа появилась в немецком журнале Chemie in unserer Zeit — в ней нет ничего, кроме заголовка и аннотации. По мнению ученых, маркировка «Chemical free» просто не имеет смысла, поэтому и обозревать в данном случае, строго говоря, нечего.
Френсис Кирк и ДНК
А вот за эти слова дали Нобелевскую премию:
«Мы не могли не заметить, что предложенное нами специфическое спаривание, непосредственно наводит на мысль о возможном механизме копирования генетического материала».
Поведенческие науки
В 1974 году клинический психолог Деннис Аппер находился в творческом кризисе. Что-то мешало ему сесть и написать требуемую статью, и он решил провести над собой научный эксперимент в надежде преодолеть «писательский блок». Результат опубликовал в престижном журнале Journal of Applied Behavioral Analysis:
P.S.
Одно из недавних достижений в математике — решение задачи о разрезании равностороннего треугольника на 5 «равных» частей:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На чтение некоторых из текстов вы потратите несколько секунд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)