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Аннотация из одного слова и пустой список: семь самых коротких научных статьей

18.06.2019 14:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь MagisterLudi опубликовал на Habr.com подборку самых коротких научных статей. На чтение некоторых из них вы потратите не больше минуты.

Математика

В 2005 году ученые Джон Конуэй (Johm Conway) и Александр Сойфер (Alexander Soifer) решили написать «самую короткую научную статью по математике в мире». Непосредственно тело статьи состоит из двух слов (и двух иллюстраций — в них содержится ответ на вопрос, поставленный в заглавии).

Теория игр



За пятый параграф Джон Нэш получил Нобелевскую премию по экономике в 1994 году.

Кстати, в 2015 году Джон Нэш получил высшую награду по математике — Абелевскую премию за вклад в теорию нелинейных дифференциальных уравнений. Получив и Нобелевскую, и Абелевскую премии, Джон Форбс Нэш стал первым человеком в мире, который был удостоен обеих престижных наград.

Физика

Группа исследователей из Физической лаборатории в Бристоле и Индийского технологического института опубликовала в этот период времени статью:


«Можно ли объяснить сверхсветовую скорость нейтрино слабым квантовым измерением?»
Аннотация: «Скорее всего, нет».

Сейсмология


Аннотация состоит из одного слова — «да».

«Без химии»


«Исчерпывающий обзор потребительских продуктов, не содержащих «химии»

В 2016 году такая работа появилась в немецком журнале Chemie in unserer Zeit — в ней нет ничего, кроме заголовка и аннотации. По мнению ученых, маркировка «Chemical free» просто не имеет смысла, поэтому и обозревать в данном случае, строго говоря, нечего.

Вот тут можно прочитать эту статью за 6 долларов.

Френсис Кирк и ДНК


Статья в Nature «Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid»

А вот за эти слова дали Нобелевскую премию:

«Мы не могли не заметить, что предложенное нами специфическое спаривание, непосредственно наводит на мысль о возможном механизме копирования генетического материала».

«It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material».

Поведенческие науки

В 1974 году клинический психолог Деннис Аппер находился в творческом кризисе. Что-то мешало ему сесть и написать требуемую статью, и он решил провести над собой научный эксперимент в надежде преодолеть «писательский блок». Результат опубликовал в престижном журнале Journal of Applied Behavioral Analysis:


P.S.

Одно из недавних достижений в математике — решение задачи о разрезании равностороннего треугольника на 5 «равных» частей:


Цвет — это часть.

 
 
Ссылка на источник 55
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