Медрегистратор горецкой больницы рассказала, зачем Анджелина Джоли удалила себе грудь и что такое онкоскрининг

Источник материала: Горецкий вестник

Следить за своим здоровьем и здоровьем своих близких непросто. Особенно, если речь идет про онкологическое заболевании. Медрегистратор кабинета онкоскрининга горецкой районнной больницы Мария Кукурузяк рассказывает, почему диагноз “рак” во все времена вызывал у людей панику и так ли страшна эта болезнь на самом деле?





«От этой болезни нет лечения; она всегда приводит к смерти» – гласит текст на папирусе, датируемый 1600 годом до нашей эры. Только представьте, люди уже тогда знали об этом недуге. Вот только причины возникновения опухолей и методы лечения для врачей древности оставались неизвестными.

Наверняка многие из вас слышали о «безумном» поступке знаменитой актрисы Голливуда Анджелины Джоли. С целью профилактики возможных онкологических заболеваний она удалила себе обе молочные железы, сведя при этом риск возникновения злокачественного образования практически к нулю. А подтолкнул ее к принятию такого серьезного решения онкологический скрининг. Врачи сообщили Джоли, что с вероятностью 87% у нее может развиться рак груди. Неутешительный прогнозы связаны с тем, что актриса унаследовала от матери ген BRCA1, ответственный за развитие рака молочной железы.





В США удаление молочных желез стоит порядка 50000$, а анализ на мутацию гена – примерно 3500$. В Беларуси только сдать анализ обойдется порядка 700 рублей, плюс недешевая операция, протезы.

К тому же, идти на удаление здоровой груди белорусский маммолог, профессор, доктор медицинских наук Леонид Путырский, не советует. «Путь удаления всех потенциально проблемных органов – тупиковый. Все-таки жить с искусственными камешками вместо груди нелегко – ни пробежаться, ни лечь на живот – мне сами женщины это рассказывают. Я уже не говорю про саму операцию, наркоз, который редко, но имеет осложнения. Это только внешне кажется, что можно сделать красиво и без проблем. Нет ничего лучше и красивее, чем собственная молочная железа”, – предостерег доктор.

“Лучше ранняя диагностика, чем профилактическое удаление, – уверен маммолог. – И сегодня в Беларуси есть все возможности для ранней бесплатной скрининговой диагностики».

Что такое скрининг?

Доктора определяют скрининг как «массовое обследование населения с целью выявления лиц с наличием какого-либо заболевания на ранних стадиях без клинической симптоматики». То есть, это те случаи, когда человек уже болен, но поскольку течение болезни бессимптомное – ни он, ни кто-то другой о ней не догадываются.

Онкоскрининг не является диагностической процедурой. Скорее, это обследование населения с целью формирования групп риска, подлежащих дальнейшему наблюдению и обследованию по поводу возможного возникновения онкопатологии.

Почему так важна ранняя диагностика опухоли?

Выявление заболевания на ранних стадиях – залог благоприятного прогноза и результативного лечения. На самом деле, при высоком уровне современной медицины избавление от рака напрямую зависит от стадии, на которой он был выявлен.

Согласно данным ВОЗ пятилетняя выживаемость после лечения рака на 1 стадии – 93%, после лечения 2 стадии – 75%, 3 и 4 – 45% и 13% соответственно.

Скрининговые программы проходят в рамках всеобщей ежегодной диспансеризации (того самого ежегодного медицинского профосмотра, который для многих является бременем и которым зачастую пренебрегаем), а также в смотровых кабинетах в любой районной поликлинике Беларуси. Данные программы позволяют выявить не только рак на ранней стадии, но и различные заболевания, правильное лечение которых спасает человека от потенциальной возможности заболеть раком.





Профилактические скрининговые обследования с целью раннего выявления онкологических заболеваний включают:

— маммография – рентгенологическое исследование молочных желез. Проводится всем женщинам старше 50 лет 1 раз в 2 года;

— анализ кала на скрытую кровь – диагностика кишечных заболеваний. Проводится и мужчинам, и женщинам с 50 лет до 60лет ежегодно;

— анализ крови на ПСА – диагностика заболеваний предстательной железы. Проводится всем мужчинам после 50 лет 1 раз в 2 года.

Таким образом, важнейшим аспектом борьбы с «раком» и смертностью от этого недуга, является проведение скрининга, направленного на выявление болезни на ранних стадиях.

Именно поэтому необходимо ежегодно посещать смотровой кабинет, выполнять флюорографию и маммографию, сдавать анализы и неустанно следить за состоянием своего здоровья.

В наш век, когда нам приходится платить почти за все, зачем отказываться от бесплатного обследования? Тем более, что речь идет о самом дорогом, что у нас есть – нашем здоровье.