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Как не подхватить кишечную инфекцию: советы от Раисы Прудниковой
18.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Наступило долгожданное теплое летнее время года, взрослые и дети много времени стали проводить на дачах, регулярно выезжать за город на природу к излюбленным местам отдыха на море и озерах. Во время летнего отдыха актуальной проблемой остается сохранение здоровья и недопущение пищевых отравлений и острых кишечных инфекций.
Абсолютным лидером летних болезней у взрослых и детей являются кишечные инфекции. В теплый период года создаются благоприятные условия для сохранения и размножения возбудителей ОКИ в окружающей среде. При массивном накоплении возбудителей в окружающей среде частота их попадания в желудочно-кишечный тракт человека увеличивается, соответственно увеличивается вероятность возникновения заболеваний.
Загрязнение пищевых продуктов может произойти в результате нарушения правил личной гигиены (мытье рук) при приготовлении, кулинарной и термической обработке пищевых продуктов, при нарушении правил и сроков транспортировки, хранения, реализации пищевых продуктов и готовых блюд.
Особую опасность представляют скоропортящиеся пищевые продукты, а также блюда, приготовленные без термической обработки и употребляемые в холодном виде. Возбудители ОКИ в них могут не только накапливаться, но и размножаться.
Приготовление больших объемов пищи впрок в сочетании с ее неправильным хранением (при комнатной температуре) способствует размножению микроорганизмов или образованию токсинов и может привести к заболеванию.
Чтобы избежать заражения, и не испортить отдых рекомендуем соблюдать несколько ключевых правил.
Поддерживайте чистоту:
— содержите в чистоте кухонную, столовую посуду и столовые приборы, регулярно мойте с моющими средствами все поверхности и кухонные принадлежности, используемые при приготовлении пищи;
— предохраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов;
— тщательно мойте под проточной водой зелень, овощи, фрукты, если они предназначены для детей младшего возраста, желательно ополоснуть их кипяченой водой.
Отделяйте сырые и готовые к употреблению продукты:
— используйте при транспортировке раздельную упаковку для готовой к употреблению и сырой продукции;
— отделяйте мясо, мясо птицы, морепродукты от других пищевых продуктов;
— храните продукты в закрытой емкости для предотвращения контакта готовой к употреблению и сырой продукции;
— используйте отдельные разделочные доски и ножи для готовой к употреблению и сырой продукции.
Соблюдайте технологию приготовления блюд:
— тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца, морепродукты;
— при готовке мяса или птицы их соки должны быть прозрачными;
— тщательно подогревайте блюда – супы кипятите, жаркое прожаривайте не менее 5 минут.
Соблюдайте условия хранения и сроки годности:
— храните пищевые продукты с учетом сроков их годности, просроченные выбрасывайте без сожаления;
— не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа;
— держите приготовленные блюда горячими (не ниже 60°С) до сервировки стола;
— охлаждайте без задержки, приготовленные скоропортящиеся блюда;
— готовьте пищу в таком количестве, чтобы употребить ее в течение 1-2 дней;
— не готовьте заблаговременно скоропортящиеся блюда из мяса, мяса птицы, яиц, а также салаты, паштеты, пудинги, кулинарные изделия с кремом;
— не храните пищу и пищевые продукты длительное время даже в холодильнике, особенно если герметичная упаковка продукта нарушена;
— не размораживайте продукты при комнатной температуре, лучше размораживать их в камере холодильника.
Соблюдайте личную гигиену:
— мойте руки с мылом перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией;
— мойте руки после посещения туалета, возвращения с улицы.
Соблюдение правил бытовой культуры и личной гигиены, а так же правильно приготовленные блюда и продукты, качественная питьевая вода помогут Вам хорошо отдохнуть и сохранить здоровье!
Главный врач районного Центра гигиены и эпидемиологии Раиса Прудникова
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Наступило долгожданное теплое летнее время года, взрослые и дети много времени стали проводить на дачах, регулярно выезжать за город на природу к излюбленным...
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