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Как не подхватить кишечную инфекцию: советы от Раисы Прудниковой

18.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Наступило долгожданное теплое летнее время года, взрослые и дети много времени стали проводить на дачах, регулярно выезжать за город на природу к излюбленным местам отдыха на море и озерах. Во время летнего отдыха актуальной проблемой остается сохранение здоровья и недопущение пищевых отравлений и острых кишечных инфекций.

 

Как не подхватить кишечную инфекцию: советы от Раисы Прудниковой

 

Абсолютным лидером летних болезней у взрослых и детей являются кишечные инфекции. В теплый период года создаются благоприятные условия для сохранения и размножения возбудителей ОКИ в окружающей среде. При массивном накоплении возбудителей в окружающей среде частота их попадания в желудочно-кишечный тракт человека увеличивается, соответственно увеличивается вероятность возникновения заболеваний.

Загрязнение пищевых продуктов может произойти в результате нарушения правил личной гигиены (мытье рук) при приготовлении, кулинарной и термической обработке пищевых продуктов, при нарушении правил и сроков транспортировки, хранения, реализации пищевых продуктов и готовых блюд.

Особую опасность представляют скоропортящиеся пищевые продукты, а также блюда, приготовленные без термической обработки и употребляемые в холодном виде. Возбудители ОКИ в них могут не только накапливаться, но и размножаться.

Приготовление больших объемов пищи впрок в сочетании с ее неправильным хранением (при комнатной температуре) способствует размножению микроорганизмов или образованию токсинов и может привести к заболеванию.

Чтобы избежать заражения, и не испортить отдых рекомендуем соблюдать несколько ключевых правил.

Поддерживайте чистоту:

— содержите в чистоте кухонную, столовую посуду и столовые приборы, регулярно мойте с моющими средствами все поверхности и кухонные принадлежности, используемые при приготовлении пищи;

— предохраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов;

— тщательно мойте под проточной водой зелень, овощи, фрукты, если они предназначены для детей младшего возраста, желательно ополоснуть их кипяченой водой.

Отделяйте сырые и готовые к употреблению продукты:

— используйте при транспортировке раздельную упаковку для готовой к употреблению и сырой продукции;

— отделяйте мясо, мясо птицы, морепродукты от других пищевых продуктов;

— храните продукты в закрытой емкости для предотвращения контакта готовой к употреблению и сырой продукции;

— используйте отдельные разделочные доски и ножи для готовой к употреблению и сырой продукции.

Соблюдайте технологию приготовления блюд:

— тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца, морепродукты;

— при готовке мяса или птицы их соки должны быть прозрачными;

— тщательно подогревайте блюда – супы кипятите, жаркое прожаривайте не менее 5 минут.

Соблюдайте условия хранения и сроки годности:

— храните пищевые продукты с учетом сроков их годности, просроченные выбрасывайте без сожаления;

— не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа;

— держите приготовленные блюда горячими (не ниже 60°С) до сервировки стола;

— охлаждайте без задержки, приготовленные скоропортящиеся блюда;

— готовьте пищу в таком количестве, чтобы употребить ее в течение 1-2 дней;

— не готовьте заблаговременно скоропортящиеся блюда из мяса, мяса птицы, яиц, а также салаты, паштеты, пудинги, кулинарные изделия с кремом;

— не храните пищу и пищевые продукты длительное время даже в холодильнике, особенно если герметичная упаковка продукта нарушена;

— не размораживайте продукты при комнатной температуре, лучше размораживать их в камере холодильника.

Соблюдайте личную гигиену:

— мойте руки с мылом перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией;

— мойте руки после посещения туалета, возвращения с улицы.

Соблюдение правил бытовой культуры и личной гигиены, а так же правильно приготовленные блюда и продукты, качественная питьевая вода помогут Вам хорошо отдохнуть и сохранить здоровье!

 

Главный врач районного Центра гигиены и эпидемиологии Раиса Прудникова


 
 
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