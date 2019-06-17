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Минск поддержал намерение Каира заключить соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

18.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск поддерживает намерение Каира заключить соглашение о свободной торговле со странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает РИА «Новости». Это заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал во вторник в ходе встречи со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, который находится в республике с официальным визитом.

«Беларусь выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом», – отметил Лукашенко и выразил надежду «на скорейшее подписание этого международного договора».

По словам белорусского лидера, «потенциал сотрудничества у стран большой». «Нам есть что предложить этому региону. Поэтому необходимо и далее работать сообща, создавать совместные продукты для их реализации как в Африке, так и в Евразии», – предложил Лукашенко.

Ас-Сиси в свою очередь отметил, что Каир «очень рассчитывает на расширение сотрудничества с Беларусью в обозримом будущем, особенно во время председательства Египта в Африканском союзе».

Ранее о намерении присоединиться к ЗСТ с ЕАЭС заявлял вице-премьер Монголии Улзийсайханы Энхтувшин. По его словам, Улан-Батор надеется, что заключит соответствующее соглашение уже в ближайшее время.

«МИР 24» напоминает: ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Россия и Кыргызстан. ЕАЭС подписал соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом и Ираном, с Китаем – договор об экономическом сотрудничестве. О желании заключить договоры о ЗСТ с союзом также заявили Сербия, Израиль, Сингапур, Индия и Египет.


 



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Теги: Минск
 
 
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Президент Александр Лукашенко провел встречу со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, который находится в республике с официальным визитом.
 
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