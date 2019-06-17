На Кальварийской ремонтируют старое здание «Минскдрева», которое купил частный застройщик

Источник материала: Tut.by

В Минске идет ремонт бывшего здания «Минскдрева» на Кальварийской, 21. У объекта сменился собственник, который уже ищет новых арендаторов.





На Кальварийской, 21, в бывшем здании филиала «Минскдрев» последнюю неделю идет ремонт: строители меняют старые окна, красят фасад в цвет красного кирпича, переделывают здание внутри. Производство давно перенесли за город, помещения бывших цехов пустуют с 2012 года.

Как пояснил замглавы Московского района Владимир Танкевич, у объекта сменился собственник, новый владелец занялся ремонтом помещений, но что там будет внутри и какая компания купила здание, чиновник сказать не готов.





На сайте столичного застройщика «Белреконструкция» уже есть объявления о сдаче нескольких помещений в этом здании в аренду, а также эскизы интерьеров. Назначение — торговое-офисное.



Эскизы с сайта btm.by





Руководство «Белреконструкции» пока воздержалось от комментариев.

В 2016 году градостроители выносили на обсуждение проект детального планирования территории в границах проспекта Победителей — проспекта Машерова — улицы Домашевской — железной дороги — улицы Кальварийской — улицы Мельникайте. На карте проекта за границами обсуждаемой территории также отметили участок, где сейчас идет ремонт здания на Кальварийской, 21. По плану он обозначен как участок под снос и помечен как «Автостанция «Западная». Соседнее здание с розовым пунктиром обозначено как общественная застройка.



