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На Кальварийской ремонтируют старое здание «Минскдрева», которое купил частный застройщик
Источник материала: Tut.by
В Минске идет ремонт бывшего здания «Минскдрева» на Кальварийской, 21. У объекта сменился собственник, который уже ищет новых арендаторов.
На Кальварийской, 21, в бывшем здании филиала «Минскдрев» последнюю неделю идет ремонт: строители меняют старые окна, красят фасад в цвет красного кирпича, переделывают здание внутри. Производство давно перенесли за город, помещения бывших цехов
Как пояснил замглавы Московского района Владимир Танкевич, у объекта сменился собственник, новый владелец занялся ремонтом помещений, но что там будет внутри и какая компания купила здание, чиновник сказать не готов.
Руководство «Белреконструкции» пока воздержалось от комментариев.
В 2016 году градостроители
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У объекта сменился собственник, который уже ищет новых арендаторов
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