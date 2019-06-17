Лукашенко поручил разобраться с «проблемной» клубникой. На какие цены раньше обращал внимание президент

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поставил жесткую задачу МАРТ и Белкоопсоюзу разобраться в ситуации с клубникой. До президента дошли фотографии клубники, выброшенной в поле жителями Лунинецкого района, сообщает «Беларусь — 1» . Мы посмотрели, на цены на какие товары раньше обращал внимание глава государства.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, из-за небывалого урожая клубники в ряде регионов Беларуси сложилась такая ситуация, что фермеры отказались сдавать клубнику по низкой цене скупщикам — некоторые предпочли просто выбросить ягоды в поле: «Легче под забор выбросить. Или пусть на кустах пропадает».

В Белкоопсоюзе уже заявили , что готовы закупать клубнику у населения без ограничения, а в МАРТе отметили, что «проблемных вопросов в ее поставке и реализации нет».

«Кто в карман кладет деньги за эту красоту?»

В июле 2015 года Александр Лукашенко потребовал разобраться с формированием розничных цен на плодоовощную продукцию. Такую задачу он поставил во время посещения КУП «Минская овощная фабрика».

Тогда президент обратил внимание на то, что плодоовощная продукция, попадая на прилавки торговых сетей, становится в два раза дороже. «На этом никто не должен наживаться!» — сказал президент. Он поручил разобраться с этим вопросом и доложить ему о результатах.

«А то красиво: помидоры, огурцы и прочее… А цена? Кто в карман кладет деньги за эту красоту?» — отметил глава государства.

Через несколько дней столичные власти провели совещание с участием руководителей торговых сетей столицы.

«Закупите столько, сколько надо, чтобы у нас не было сезонного колебания цен»

В августе 2017 года Александр Лукашенко потребовал не допустить сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию в Минске.

«По запасам на зиму для двухмиллионного Минска и гостей, которые приедут, договоры должны быть заключены. Вы закупите столько, сколько надо, чтобы у нас не было сезонного колебания цен», — сказал Александр Лукашенко, обращаясь к председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу.

Про подорожание курицы: «Посмотрим, кто тут сейчас начинает шалить с этими ценами»

В марте этого года во время рабочей поездки в Барановичи местные жители спросили у Александра Лукашенко, почему растут цены на некоторые продукты, например мясо курицы . Президент подчеркнул, что с необоснованным ростом цен в стране будут бороться.

«Председатель Комитета государственного контроля предлагает возродить народный контроль. Профсоюзам я поручал, чтобы они смотрели за ценами и информировали меня. Мы посмотрим, кто тут сейчас начинает шалить с этими ценами. Потому что нет оснований для их роста. Это уже залазят в карманы», — сказал президент.

В то же время он пояснил, что иногда предприятия вынуждены поднимать цены на свою продукцию, и тогда она дорожает в магазинах. «Вы не думайте, что повысилась цена на холодильник, и это я забрал эти деньги. Нет, эти деньги „Атлант“, который производит, и получил. Не скажу, что у них все хорошо, но они стараются, — привел пример Александр Лукашенко. — Мы контролируем и смотрим. Где-то объективно выросли цены».

В мае этого года Александр Лукашенко заявил , что ценообразование остается для населения вопросом номер один, и поэтому тема должна находиться в поле зрения профсоюзов. «Заинтересованность человека в ценообразовании самая прямая. Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию, особенно ту, которая производится у нас: продукты питания, одежду и прочее», — сказал президент председателю Федерации профсоюзов. Ранее президент отмечал , что в Беларуси должны выйти на 3−4%. «Не надо 1,5%, как в Европе или в Америке. Потому что инфляция — это тоже чья-то заработная плата. И мы еще не настолько сегодня нащупали рыночным образом ту цену, при которой будет рентабельной та или иная продукция. Поэтому пускай будет 3−4% к концу пятилетки», — заявил ранее белорусский лидер.