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Лукашенко поручил разобраться с «проблемной» клубникой. На какие цены раньше обращал внимание президент
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко
Напомним, из-за небывалого урожая клубники в ряде регионов Беларуси сложилась такая ситуация, что фермеры
В Белкоопсоюзе уже
«Кто в карман кладет деньги за эту красоту?»
В июле 2015 года Александр Лукашенко
Тогда президент обратил внимание на то, что плодоовощная продукция, попадая на прилавки торговых сетей, становится в два раза дороже. «На этом никто не должен наживаться!» — сказал президент. Он поручил разобраться с этим вопросом и доложить ему о результатах.
«А то красиво: помидоры, огурцы и прочее… А цена? Кто в карман кладет деньги за эту красоту?» — отметил глава государства.
Через несколько дней столичные власти
«Закупите столько, сколько надо, чтобы у нас не было сезонного колебания цен»
В августе 2017 года Александр Лукашенко
«По запасам на зиму для двухмиллионного Минска и гостей, которые приедут, договоры должны быть заключены. Вы закупите столько, сколько надо, чтобы у нас не было сезонного колебания цен», — сказал Александр Лукашенко, обращаясь к председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу.
Про подорожание курицы: «Посмотрим, кто тут сейчас начинает шалить с этими ценами»
В марте этого года во время рабочей поездки в Барановичи местные жители
«Председатель Комитета государственного контроля предлагает возродить народный контроль. Профсоюзам я поручал, чтобы они смотрели за ценами и информировали меня. Мы посмотрим, кто тут сейчас начинает шалить с этими ценами. Потому что нет оснований для их роста. Это уже залазят в карманы», — сказал президент.
В то же время он пояснил, что иногда предприятия вынуждены поднимать цены на свою продукцию, и тогда она дорожает в магазинах. «Вы не думайте, что повысилась цена на холодильник, и это я забрал эти деньги. Нет, эти деньги „Атлант“, который производит, и получил. Не скажу, что у них все хорошо, но они стараются, — привел пример Александр Лукашенко. — Мы контролируем и смотрим. Где-то объективно выросли цены».
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Лукашенко поручил разобраться с «проблемной» клубникой. На какие цены раньше обращал внимание президент
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