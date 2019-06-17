|
УЕФА повысил статус Алексея Кульбакова до элитного
Источник материала: Партизан
Судейский комитет УЕФА обнародовал обновленные списки категорий арбитров.
Белорусский арбитр Алексей Кульбаков и словацкий рефери Иван Кружляк перешли из первой группы в элитную.
В элитной группе оказался только один судья из России — Сергей Карасев, сообщает Советский спорт со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судейский комитет УЕФА обнародовал обновленные списки категорий арбитров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)