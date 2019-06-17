УЕФА повысил статус Алексея Кульбакова до элитного









Белорусский арбитр Алексей Кульбаков и словацкий рефери Иван Кружляк перешли из первой группы в элитную.





В элитной группе оказался только один судья из России — Сергей Карасев, сообщает Советский спорт со ссылкой на официальный сайт УЕФА.



