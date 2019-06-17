Лукашенко наградил президента Египта орденом Дружбы народов









Церемония вручения награды египетскому лидеру состоялась после завершения переговоров глав государства и подписания пакета международных документов.





"Белорусские люди очень толерантные, спокойные, трудолюбивые. Они с величайшим уважением относятся к египетскому народу. Наша дружба если и не относится к тем глубоким временам, когда цивилизация начиналась с Египта, тем не менее она имеет хорошие корни, - отметил Александр Лукашенко. - У Советского Союза и Египта были всегда хорошие отношения, и мы с вами наследники этих добрых традиций".





Лукашенко рассказал, что ему пришлось работать с разными лидерами Египта, но поистине добрые, дружеские и теплые отношения между странами сложились именно в период президентства Абдель Фаттаха ас-Сиси. "Я хочу вас поблагодарить за ту искренность и обязательность в наших отношениях. Мы с вами заложили крепкий фундамент дружбы между нашими народами", - подчеркнул белорусский лидер. Удивительно, но впоследнее время он особенно благоволит к лидерам государств, пришедшим к власти на волне революций.









Президент Египта был расстроган. "Это мой первый визит в вашу прекрасную республику, но уверяю, что не последний", - заявил он.





Орден Дружбы народов Абдель Фаттаху ас-Сиси вручен за значительный личный вклад в развитие двусторонних отношений между Беларусью и Египтом, заслуги в деле укрепления мира, консолидации общества и единения народов.