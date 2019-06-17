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Лукашенко наградил президента Египта орденом Дружбы народов

18.06.2019 14:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко наградил сегодня президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси орденом Дружбы народов.



Церемония вручения награды египетскому лидеру состоялась после завершения переговоров глав государства и подписания пакета международных документов. 

"Белорусские люди очень толерантные, спокойные, трудолюбивые. Они с величайшим уважением относятся к египетскому народу. Наша дружба если и не относится к тем глубоким временам, когда цивилизация начиналась с Египта, тем не менее она имеет хорошие корни, - отметил Александр Лукашенко. - У Советского Союза и Египта были всегда хорошие отношения, и мы с вами наследники этих добрых традиций". 

Лукашенко рассказал, что ему пришлось работать с разными лидерами Египта, но поистине добрые, дружеские и теплые отношения между странами сложились именно в период президентства Абдель Фаттаха ас-Сиси. "Я хочу вас поблагодарить за ту искренность и обязательность в наших отношениях. Мы с вами заложили крепкий фундамент дружбы между нашими народами", - подчеркнул белорусский лидер. Удивительно, но впоследнее время он особенно благоволит к лидерам государств, пришедшим к власти на волне революций. 


Президент Египта был расстроган. "Это мой первый визит в вашу прекрасную республику, но уверяю, что не последний", - заявил он. 

Орден Дружбы народов Абдель Фаттаху ас-Сиси вручен за значительный личный вклад в развитие двусторонних отношений между Беларусью и Египтом, заслуги в деле укрепления мира, консолидации общества и единения народов.

 
 
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Александр Лукашенко наградил сегодня президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси орденом Дружбы народов.
 
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