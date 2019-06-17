Палата представителей рассмотрит закон об амнистии









Нынешняя амнистия станет 14-й в истории независимой Беларуси. Она будет приурочена к 75-летию освобождения страны. Как обычно, по амнистии чаще выходят на свободу несовершеннолетние, беременные женщины, осужденные за легкие преступления.





Ранее сообщалось, что в проекте закона среди прочего заложено послабление для заключенных по "наркотической" статье 328 — тех, кого осудили по ч.1, 2, 3. Им могут уменьшить срок наказания на год, а несовершеннолетним — на 2 года.





Некоторые фигуранты "дела медиков" также могут выйти на свободу.









Никакого послабления не предусмотрели для осужденных за коррупционные преступления, а также для "пьяных водителей". Как обычно, под амнистию не попадают матери, убившие новорожденного ребенка, виновные в сексуальных преступлениях, организаторы притонов и сутенеры, а также лица, признанные виновными в насилии в отношении должностных лиц.