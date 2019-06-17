ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Палата представителей рассмотрит закон об амнистии

18.06.2019 14:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Палата представителей рассмотрит закон об амнистии. Соответствующий проект документа поступил в парламент, сообщила в своем телеграм-канале депутат Анна Канопацкая.



Нынешняя амнистия станет 14-й в истории независимой Беларуси. Она будет приурочена к 75-летию освобождения страны. Как обычно, по амнистии чаще выходят на свободу несовершеннолетние, беременные женщины, осужденные за легкие преступления.

Ранее сообщалось, что в проекте закона среди прочего заложено послабление для заключенных по "наркотической" статье 328 — тех, кого осудили по ч.1, 2, 3. Им могут уменьшить срок наказания на год, а несовершеннолетним — на 2 года.

Некоторые фигуранты "дела медиков" также могут выйти на свободу.


Никакого послабления не предусмотрели для осужденных за коррупционные преступления, а также для "пьяных водителей". Как обычно, под амнистию не попадают матери, убившие новорожденного ребенка, виновные в сексуальных преступлениях, организаторы притонов и сутенеры, а также лица, признанные виновными в насилии в отношении должностных лиц.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палата представителей рассмотрит закон об амнистии. Соответствующий проект документа поступил в парламент, сообщила в своем телеграм-канале депутат Анна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аннотация из одного слова и пустой список: семь самых коротких научных статьей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика