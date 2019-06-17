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Житель Гродно из-за жажды ограбил девушку с пивом

18.06.2019 14:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно мужчина напал на улице на случайную девушку и отобрал у нее пакет с бутылкой пива. Об этом случае сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома в своей группе Вконтакте.

По информации правоохранителей, потерпевшая обратилась в милицию, и личность нападавшего установили. Ранее мужчина не имел проблем с законом, к уголовной ответственности не привлекался.

Свой поступок он объяснил просто: сильно хотел пить, одолела жажда.

Теперь на Егора завели уголовное дело по статье "Грабеж".
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно мужчина напал на улице на случайную девушку и отобрал у нее пакет с бутылкой пива. Об этом случае сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома в...
 
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