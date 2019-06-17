|
Житель Гродно из-за жажды ограбил девушку с пивом
Источник материала: Партизан
В Гродно мужчина напал на улице на случайную девушку и отобрал у нее пакет с бутылкой пива. Об этом случае сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома в своей группе Вконтакте.
По информации правоохранителей, потерпевшая обратилась в милицию, и личность нападавшего установили. Ранее мужчина не имел проблем с законом, к уголовной ответственности не привлекался.
Свой поступок он объяснил просто: сильно хотел пить, одолела жажда.
Теперь на Егора завели уголовное дело по статье "Грабеж".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно мужчина напал на улице на случайную девушку и отобрал у нее пакет с бутылкой пива. Об этом случае сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)