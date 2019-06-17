Бывший прокурор: После моих писем в КГБ начались процессы по «делу медиков»

Василий Бельмач уверен: это после его писем в КГБ начался Минздрав-гейт — вскрыт коррупционный гнойник в системе закупок медицинских изделий и техники. Однако конфликт Василия Степановича с Минздравом разрешился не в его пользу.





Эта история началась в январе 2017 года, когда Василию Бельмачу сделали операцию в 6-й городской клинической больнице Минска — эндопротезирование тазобедренного сустава.





— Отечественные эндопротезы ставятся бесплатно. А если хочешь побыстрее и без очереди, то ставят импортный — за деньги.





Василий Степанович оплатил 2700 долларов в эквиваленте и дал согласие на операцию.





— Вы платили за операцию или за эндопротез?





— Согласно законодательству, эндопротезироваине относится к высокотехнологичным операциям, которые проводятся бесплатно, — объясняет он. — В медкарте у меня написано: операция за счет средств бюджета. Операцию я не оплачивал.









В договоре, который Василий Бельмач заключил с больницей, было прописано оказание медицинских услуг на возмездной основе. Стоимость услуг составила 5690 рублей (из них 5557 рублей — стоимость эндопротеза SMITH&NEPHEW швейцарского производства).





При выписке из больницы Василий Степанович попросил инструкцию, подтверждающую качество эндопротеза и в которой прописано, как его безопасно эксплуатировать.





Через месяц после выписки он получил ответ за подписью главврача Гурко. В письме говорилось о том, что в больнице нет никаких сведений об эндопротезе, и информация будет предоставлена после получения ее от поставщика — ЧТУП «МедОрта». Администрация клиники пообещала прислать экземпляр паспорта эндопротеза.





Прошло еще полтора месяца, и Бельмачу прислали письмо, в котором предложили самостоятельно искать информацию об эндопротезе в Интернете, рекламе, буклетах, проспектах.





Василий Степанович решил обратиться в суд.





— Мне говорили, что с Минздравом бесполезно судиться — только деньги на адвоката потратишь. Мне не нужен адвокат, я сам юрист, в прошлом военный прокурор. Иски о защите прав потребителей беспошлинные.





Бельмач просил суд признать незаконными действия больницы, которая не предоставила ему сведения о приобретенном товаре, в частности, сведения о маркировке, содержащей информацию о безопасной эксплуатации эндопротеза. В иске он требовал обязать больницу предоставить указанные сведения, а также отдать ему упаковку эндопротеза, на которой также размещены сведения о эндопротезе.