Бренд Hummer возродят для выпуска электрокаров









В настоящее время GM рассматривает, какие модели можно включить в линейку электрических внедорожников и пикапов.





Помимо этого концерн может начать выпускать электрифицированные модификации моделей Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade, GMC Sierra и Yukon.





До 2023 года компания намерена выпустить 20 разных электрокаров, в том числе — легковые автомобили и кроссоверы малого и среднего классов. Позднее этого будут разработаны «зеленые» внедорожники.





Отметим, что электрический Hummer уже существует, в 2017 году австрийская компания Kreisel Electric подарила такую машину бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварцнеггеру.