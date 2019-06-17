Игорь Криушенко: Нужно отдохнуть от футбола

20 июня пройдет заседание исполкома Ассоциации «Белорусская федерация футбола», ожидается, что на заседании будет утвержден новый главный тренер сборной Беларуси.













pressball.by, основным кандидатом на должность является рулевой «молодежки» Михаил Мархель, а его ассистентом может стать Георгий Кондратьев. По информацииосновным кандидатом на должность является рулевой «молодежки» Михаил Мархель, а его ассистентом может стать Георгий Кондратьев.





Кстати, Георгию Кондратьеву уже довелось поработать со сборной в качестве главного тренера. На этой должности в конце 2011 года он сменил немецкого специалиста Бернда Штанге. Тогда в завершившемся футбольном сезоне под руководством Кондратьева белорусская «молодежка» заняла 3-е место на молодежном чемпионате Европы в Дании и впервые получила право выступить на Олимпийских играх. Успех на время оценили.





«Готовы к тому, что в случае неудачи сборных на вас могут вылить ушат грязи?», — поинтересовалась тогда «Народная Воля» у Георгия Петровича.





«Конечно, готов, — ответил новый наставник национальной команды. — Но надо сделать все, чтобы этого не допустить, нужно сыграть удачно. Не стану скрывать, что на той же Олимпиаде фаворитами мы не будем. Есть сильные команды Англии, Испании, Бразилии… Но при удачном стечении обстоятельств все может сложиться в нашу пользу. Если подфартит с жеребьевкой, не будет травм… Как карта ляжет. Но надо стремиться к максимальному результату».









Уже через два года Кондратьева отправили в отставку, и уходил он достаточно обиженный, бросив напоследок фразу о низком уровне футболистов.





«Землю рыли не все», — вот весь смысл того, как оценивает Георгий Петрович нынешнее состояние белорусской сборной.





Сейчас с обидой в сердце ушел из национальной команды и Игорь Криушенко, который, к слову, вывел сборную в плей-офф Лиги наций, а это реальный шанс впервые попасть в финальную часть чемпионата Европы.





«Не хочу ничего комментировать, — коротко говорит Игорь Николаевич. — Сейчас пока остаюсь без работы. Нужно отдохнуть, а дальше будет видно…»