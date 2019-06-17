Спасибо, Донор!

14 июня 2019 года в Республике Беларусь традиционно отмечается «Всемирный день донора крови». В этот день мы выражаем искренню благодарность тем людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь и ее компоненты, необходимые для спасения человеческих жизней, и ставим цель привлечь внимание остального сообщества к необходимости участия в регулярном добровольном безвозмездном донорстве.

В мае 2005 года в ходе пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министры здравоохранения со всего мира единогласно заявили о готовности поддерживать добровольное безвозмездное донорство крови и о своей приверженности этой задаче. В резолюции №5833 они постановили учредить Всемирный день донора крови и его проведение 14 июня каждого года. Кроме того, данная резолюция настоятельно призывает государства-члены на национальном уровне создавать и поддерживать программы по развитию донорства. В 2009 году эксперты в области переливания крови, представители директивных органов и неправительственных организаций из 40 стран сформулировали Мельбурнскую декларацию, призывающую все страны обеспечить к 2020 году получение всех своих запасов крови только от добровольных доноров, сдающих кровь безвозмездно.

Тема кампании этого года – обеспечение всеобщего доступа к безопасному переливанию крови, ее компонентов. Она содержит настоятельный призыв к тому, чтобы все большее число людей во всем мире становились донорами и регулярно сдавали свою кровь и ее компоненты.

Сегодня служба крови Республики Беларусь позволяет бесперебойно обеспечивать организации здравоохранения кровью, ее компонентами.

В целях повышения безопасности крови, ее компонентов для жизни и здоровья пациентов в клинической практике осуществлен переход на компонентную терапию, внедрены технологии обеспечивающие максимальную безопасность и эффективность компонентов крови, такие как карантинизация, обеднение лейкоцитами, использование добавочных растворов, отмывание эритроцитных компонентов, облучение ионизирующим излучением, редукция патогенных биологических агентов тромбоцитных компонентов крови и компонентов плазмы. Внедряются современные иммунологические и молекулярно-генетические, соответсвующие международным стандартам методы обследования донорской крови на инфекциию

В соответсвии с рекомендациями ВОЗ обеспечено сответсвующее национальным интересам государственное регулирование ключевых аспектов, связанных с заготовкой, переработкой и медицинским применением крови и ее компонентов. Принимаются меры по дальнейшему совершенствованию нормативных правовых актов в области заготовски и медицинского применения компонентов крови.

По состоянию на 1 января текущего года в стране насчитывалось 84728 доноров цельной крови и 12936 доноров компонентов крови.

В структуре донорства постепенно снижается уровень платных донаций. За период 2013-2018г. количество безвозмездных донаций крови увеличилось более чем в 16 раз ( с 2818 в 2013 году до 53 691 в 2018 году), а количество безвозмездных донаций компонентов крови более чем в 20 раз ( с 428 в 2013году до 8858 в 2017 году). По итогам 2018 года каждая четветая доанция крови (53 691) осуществлялась на безвозмездной основе. В УЗ “Смолевичская ЦРБ” на безвозмездной основе осуществлено 164 донации.

Администрация УЗ “Смолевичская ЦРБ” выражает огромную благодарность и празнательность всем добровольным безвозмездным донорам.

Ваше личное участие в донорском движении является ярким выражением гуманизма и доброты, патриотизма и глубокого понимания современных проблем нашего общества.

27 июня 2018 года состоится День донора в УЗ «Смолевичская ЦРБ». Получить необходимую информацию, записаться на кроводачу можно по телефону 29-6-59, 3929223 (velcom).

Спасибо, Донор!

Александр МЫСЛИВЧИК, заместитель главного врача УЗ “Смолевичская ЦРБ”.