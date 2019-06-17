Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает, что с 31 мая по 1 июля в рыболовных угодьях Минской области действует запрет на любительский и промысловый лов сома обыкновенного или сома европейского.

В период запрета случайно пойманная особь сома должна быть отпущена в естественную среду обитания в живом виде. В случае незаконной добычи сома, нарушитель будет подвергнут наказанию в виде административного штрафа, в размере до 50 базовых величин, а злостный нарушитель может быть привлечен и к уголовной ответственности.

За каждую незаконно выловленную в период запрета особь сома обыкновенного нарушителю придется заплатить 12 базовых величин или 306 рублей.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех рыболовов строго соблюдать Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь и думать о последствиях в случае добычи сома в запретное время.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.