Факты падежа крупного рогатого скота пытались скрыть в Борисовском районе в одном из ведущих животноводческих хозяйств. Однако указанные обстоятельства стали известны оперативникам Борисовской финансовой милиции.

По данным фактам проведена проверка, по результатам которой установлено, что помощник начальника молочно-товарного комплекса в 2017-2019 годах скрыла факт гибели (падежа) 167 голов КРС. Для этого работница составила ряд фиктивных документов и благополучно отчиталась, скрыв истинные обстоятельства гибели животных и их количество.

Все указанные обстоятельства были достоверно установлены и доказаны оперативниками Борисовской финансовой милиции в ходе проведенной проверки.

Борисовским РОСК по материалам проверки, проведенной Борисовским МО, возбуждено уголовное дело по ст. 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении жительницы Борисовского района.

Борисовский МО

финансовой милиции.