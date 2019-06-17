Сражалась лесная гвардия

Совсем скоро наша страна будет отмечать знаменательную и значимую для белорусов дату – 75-летие освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. И в эти предпраздничные дни в памяти ветеранов всплывают особенно волнующие эпизоды былых сражений, а молодежь открывает для себя новые и новые страницы еще недавней истории своего народа.

Ровно 77 лет назад, в июне 1942 года, на территории Смолевичского района с Москвы была направлена специальная группа патриотов для организации партизанского движения в тылу врага. Возглавлял группу из 45 человек лейтенант П.Г.Сиваков. Боевое подразделение стало ядром партизанского отряда «Смерть фашизму», а потом и одноименной бригады, которая представляла собой уже сплоченную боевую единицу, наносящую существенный ущерб врагу. Партизаны устраивали диверсии на автомагистрали Минск – Москва, обстреливая и подрывая военную технику врага. Постоянно нарушали подземную линию телефонной и телеграфной связи фашистов, проходящую вдоль магистрали.

Зимой 1943 года гитлеровцы усиленно готовились взять реванш за поражение под Сталинградом и вели активную перегруппировку войск по железной и автомобильной дорогах в сторону Москвы. Партизанам удалось наладить связь с надежными информаторами о продвижении войск и оперативно передавать сведения об этом на Большую землю. Одновременно регулярно проводились вылазки на железную дорогу. За период действия бригады ее бойцами было уничтожено свыше 8 тысяч немецких солдат и офицеров, взорвано 119 эшелонов с техникой и живой силой.

В 1943 году, в разгар исторической битвы на Курской дуге,

на московском шоссе на многие километры растянулись колонны гитлеровской техники с вооружением и живой силой, направляемой в сторону Курска. Чтобы сорвать планы врага о подкреплении под Курском, партизаны решили вывести из строя огромный стальной мост через Березину в районе Борисова. С помощью бывшего дорожного мастера Семена Никитича Книги операцию удалось успешно провести. В итоге почти месяц было прервано движение фашистов на поддержку своим.

В тот же год партизанские разведчики и подпольщики из Минска М.Зубко, А.Мамот, Д.Речицкий, Н.Знак, А.Ивашкевич устроили диверсию на минском хлебозаводе «Автомат» и на половину месяца лишили немцев хлеба.

Это лишь отдельные эпизоды действий партизан бригады.

Комиссаром бригады почти с первых дней ее действий был назначен Иван Прохорович Дедюля. Боевого командира, политрука роты по рекомендации Центрального комитета КПБ в июне 1942 года отозвали с фронта и направили в тыл врага для организации партизанской борьбы против завоевателей. Комиссар лично руководил многими боевыми операциями, он пользовался большим авторитетом среди народных мстителей. За организацию партизанского сопротивления, мужество и отвагу Иван Дедюля был награжден орденом Красного Знамени и многими медалями.

После войны Иван Прохорович работал в Смолевичском райкоме КПБ, потом – на дипломатической работе. И торопился рассказать потомкам о народном сопротивлении захватчикам. Его перу принадлежат книги о боевых действиях в годы войны «Германский вопрос и задачи обеспечения европейской безопасности», «Лесная гвардия», «Партизанский фронт».



Действия партизанской разведки одного из отрядов возглавил местный житель, лейтенант запаса Григорий Савельевич Якимович, который до войны работал в райисполкоме, имел обширные связи в районе и Минске, что значительно помогало в борьбе с оккупантами. В отряде «Смерть фашизму» особой смекалкой выделялся разведчик Евгений Михайлович Чуянов. Бывший студент мединститута, он выполнял еще и обязанности санинструктора.

Политическую работу в отряде возглавил комиссар Михаил Никонович Зубко. После войны он продолжительное время работал директором совхоза имени Ленина в Смолевичах.

В местах дислокации бригады «Смерть фашизму» находился подпольный Смолевичский райком КПБ, который возглавлял бывший военный Григорий Демьянович Довголенок. После окончания в Москве спецшколы он был направлен на свою родину (деревня Мгле Смолевичского района) для организации партизанского движения. В начале войны Григорий Демьянович успел повоевать в составе Могилевского истребительного батальона, потом был отозван с фронта Центральным комитетом КПБ.

Подпольный райком координировал и направлял деятельность партизанских отрядов, подпольных организаций, проводил пропагандистскую работу среди населения. Члены РК наравне с другими бойцами участвовали в боевых операциях, громили гарнизоны, сидели в засадах, ходили на задания.

Большую роль в тылу врага имело живое слово правды, все ждали сведений о положении на фронтах, о ходе боевых действий Красной Армии. Григорий Демьянович сразу же занялся организацией выпуска районной газеты: искал шрифты, подбирал специалистов печатного дела. Первый номер газеты под названием «Смерць фашызму» вышел в начале февраля 1943 года. Всего в лесных условиях было выпущено 58 номеров газеты общим тиражом 20800 экземпляров. Выпускались также листовки со сводками Совинформбюро. Население окрестных деревень с нетерпением ожидало каждый новый номер газеты, которую воспринимали как голос страны, как надежду на скорое освобождение от оккупантов. Редактором газеты работал Виктор Федорович Бондарчик.

Сотни смолевичан, жителей многих деревень района связали свою судьбу с бригадой «Смерть фашизму», вместе с ней вынесли на своих плечах все тяготы военного лихолетья и фашистских карательных операций. Многие не дожили до светлого дня Победы, скошенные фашистскими пулями, отдали жизни за независимость Родины и сегодняшний мирный день.

В память о бригаде и ее отважных сыновьях к 10-летию Великой Победы были воздвигнуты памятники в деревнях Юрьево и Прудище. Участие в этом святом деле приняли колхозы «Красный партизан», «Парижская коммуна», Юрьевский сельисполком, Юрьевский Совет ветеранов войны во главе с бывшим партизаном бригады Георгием Федоровичем Мосоловым, бывший командир отряда имени Кутузова, а в мирное время руководитель Минского автозавода Иван Михайлович Демин и многие другие ветераны войны и руководство района.

… И через многие десятилетия приходят к памятникам люди с цветами – теперь уже потомки бывших лесных бойцов. Память жива!

Э.ПОТАПЧИК.

Фото из архива редакции.