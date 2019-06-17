22.06.2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет Гуринович Владимир Александрович, управляющий делами Минского областного исполнительного комитета, тел. 500 41 60.
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22 июня «прямую линию» проведет Владимир Гуринович
18.06.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
22.06.2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет Гуринович Владимир Александрович, управляющий делами Минского областного исполнительного комитета, тел. 500 41 60.
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22.06.2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет Гуринович Владимир Александрович, управляющий делами Минского областного исполнительного комитета, тел. 500...
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